羨慕無尊了！阿喜裸背泳裝只剩一條線 網友：難怪會地震
宅男女神阿喜（林育品）不僅外表甜美，還擁有32F、24、35火辣好身材，日前到台東藝術節演出舞台劇《莎姆雷特》，結束後和男友無尊留在當地2天，順便度假放空，在飯店泳池畔解放好身材，性感比基尼大秀白皙美背，背後只剩一條線支撐，背影相當誘人，粉絲不禁羨慕起無尊，誇他好有福氣。
阿喜9月底在台東演出舞台劇，順便放鬆度假，剛好遇到規模6.8大地震，瞬間天搖地動，當地災情不斷，她在社群平台發文表示：「託《莎姆雷特》的福，在台東慢活了一下，連震兩天真的好可怕，平安健康。」
直到10月初，阿喜才放送粉絲福利，曬出在台東飯店泳池拍攝的美照，淺綠色條紋比基尼泳衣，背後只靠一條線撐住F級美胸，大方面對鏡頭秀出美背，露出一大片肉色肌膚和窈窕的葫蘆形曲線。她笑說當時忘記帶泳衣，在台東胡亂買的，明天要啟程去另一片海，一口氣準備5套泳衣應該夠了。
粉絲則讚美她「人美穿什麼都好看啦」、「無尊真的好有福氣」、「原來是新的流量密碼呀」、「背影簡直是美背網美，加上甜美的笑容及雙眼閉著真的好漂亮，而且在游泳池拍是不是準備要出寫真集啊！」也開玩笑說她的身材驚天動地，難怪會地震！