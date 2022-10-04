科技缺工海嘯持續！11.2萬工程師待補足

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而根據1111人力銀行針對科技業進行調查發現，有高達41.1%受訪的科技廠商持平看待第4季景氣，而認為景氣轉差的比例則占35.4%，僅有23.5%看待景氣將好轉，而整體而言科技業相形謹慎，悲觀的比例明顯高於樂觀將近12%。又觀察企業的徵才意願，有5成2企業表示目前積極徵才中，以全職人員為此波招募主力，人力缺口集中在「基層人員」74.5%及「中階技術人才」38.1%兩大類型為主。值得關注的是，根據資料庫顯示，科技業徵才人數自2020年以來逐年遞增，短短三年內增加32.3%，目前仍有高達11萬2000餘筆的「工程師」急缺待補人。
1111人力銀行總裁林文雄表示，因應網路時代變遷，系統將全面改革，更貼近年輕族群，積極延攬各界專業人才，藉由運用Al人工智能，幫助HR提升徵才的效益外，同時，為解決台灣少子化下，造成各行各業缺工，尤其科技產業更形嚴重，因此，1111人力銀行邀請產、官、學界專家集思廣益，協助産業解決缺工苦惱。
根據調查顯示，科技業廠商在第4季徵求的職務類別分布包括「電腦系統/資訊/軟體」35.4%、「操作/維修/技術服務」33.6%及「業務/貿易/客服/門市」23.6%。徵才原因為補足流失人力63.6%及業務量增加35.4%兩大推力。
1111人力銀行發言人黃若薇表示，根據資策會MIC資料顯示，2022年臺灣半導體產業表現優於全球，預估產值達4.36兆新台幣，成長率17.5%。雖然面對俄烏戰爭陷入膠著，各國升息，全球景氣降溫，股市震盪等影響，今年7至8月國內各家晶圓代工業者陸續召開法人說明會之後，反映行業景氣開始呈現兩極化的發展，本次調查中亦反映出科技業對於第4季景氣看法保守，但不影響企業長期布局及人力配置，產線的基層人力缺口仍在之外，更急需中階技術人才。
調查顯示近年科技業頻傳人力缺口的主要原因是「少子化/畢業生人數銳減」35.0%、「青年就業意向轉變」34.1%、「國際大廠挖角/人才流失」30.7%及「與其他產業競爭人才」29.4%。由於科技業從業門檻高、專業性高，合適人才覓得不易，企業因應缺工困境，也積極採用多元管道擴充人力，包括「擴大徵才科系」31.6%、「下修學歷門檻」18.6%以及「產學合作」14.2%。
黃若薇表示，隨著物聯網、人工智慧、網路資安、電子商務、元宇宙、區塊鏈的興起，具有相關背景的人才更顯搶手，科技業正面臨人才荒之際，即使不是理工系所畢業，只要具備跨領域能力，依然能夠受到人資青睞。