交通部核定！港埠業務費112年1月1日起調漲10%

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2.曳船費，整併未滿1400匹馬力級距，原5000匹馬力以上，調整為5000至6000匹、6000至7000匹、7000匹以上馬力級距。
3.帶解纜費，原1.5萬總噸以上，調整為1.5至3萬總噸、3至6萬總噸、6至12萬總噸，以及12萬噸以上級距，並新增浮筒作業纜工費加成50%。
至於棧埠業務費，則均以既有級距費率調整10%，如裝卸費、棧租費、碼頭通過費等。
陳劭良說，港埠費率涵蓋船舶停靠，以及貨物裝卸倉儲等各項港灣與棧埠作業收費項目，前次通盤調整為民國87年，至今已24年未調整，此期間各項物價指數、油價與薪資等均已大幅調漲，民營港埠服務業者，均期盼能調漲以合理反映實際作業成本。
陳劭良指出，台灣港務公司於今(111)年初，完成費率調整規劃後，分別於4、5月，在各港辦理8場次座談，經綜整業者意見，並評估對港口競爭力及物價影響，於6月22日辦理公開說明會，相關公(工)會業者於說明會充分溝通討論後無異議，該公司乃將此一方案提報交通部後，於10月3日獲交通部核定。
陳劭良並指出，此次費率調整因項目眾多，涉及國內外航商、船代、貨主、港埠作業業者等各方關係人，於溝通期間，感謝參與討論公(工)會、業者代表良性互動與建議，讓此次費率調整，得以順利，期望能藉此改善港區作業環境，並帶動港埠服務業者提升服務品質及基層勞工薪資水準，使我國港埠產業健全發展，奠定港口永續經營基礎。