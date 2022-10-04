《禁慾營》7女瘋狂震動片釋出！網友晃到眼花：浪費2小時
擔任成人影片監製的網紅「老濕姬」米砂，去年仿效韓劇《魷魚遊戲》，拍出戲劇張力十足的成人片《鮑魚遊戲》，引發外界熱議，成功為影音平台創造千萬收入，最近她再度以美國實境秀《慾罷不能》為範本，推出新作《絕命禁慾營》，邀請7男7女共度假期，成功掀起話題。她曬出7位火辣女主角瘋狂震胸、抖臀的31秒預告片，讓粉絲被晃到頭暈還是停不下來！
米砂在IG限時動態分享工作進度，7位女主角身分曝光，包括尤莉、金寶娜、苡琍、孟若羽等人都出現在影片裡，她們前往宜蘭的民宿拍片，進行一場情慾交雜的瘋狂假期，每位女主角都穿著性感比基尼，展現凹凸有致的曲線，對著鏡頭搔首弄姿，做出尺度大膽的動作，時而上下跳動抖胸，時而配合音樂起舞，抖動肉感十足的翹臀，讓31秒短片宛如巴西嘉年華般華麗又性感。
米砂自稱「我相機好像壞了，都只能放大2倍」，結果呈現的已經是滿螢幕的渾圓美胸和蜜桃臀，粉絲不在乎畫面精緻度，已經滿足地說「好看，愛看，一直看」，尤其是女演員穿著金色比基尼賣力抖臀的動作，肉感美尻最讓人驚豔，「她動起來那個性感美屁的樣子真加分，好完美的她」、「哼，浪費了我2小時」、「直接晃到眼花、晕奶」。
這部影片還有米砂精挑細選的7位男主角參演，和女演員們親密接觸，讓她出發之前就相當興奮，能遇到一票大帥哥，結果米砂卻在IG透露，男嘉賓們似乎對自己老公比較有興趣，「下次不帶老公來工作了，他就算在旁邊掛機，也可以吸引到一堆男的」，跟自己形成對比，「另類擋我桃花」。