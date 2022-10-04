蔡淑臻金鐘戰袍被嫌醜「對不起廠商」　懶爭紅毯第一美

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蔡淑臻也透露薛仕凌從前置作業開始，就是一副「被工作燃燒到不成人形」的刑警模樣，「我見到他的時候，根本不知道是『大嘴巴』的40，大嘴巴時期的妝容比較有個性，我沒有把這兩個人連在一起。」
薛仕凌雙料入圍迷你劇集電視電影男配角及戲劇節目男配角，他說：「收到的祝賀訊息少很多，大家熱情減了，去年光入圍就訊息爆炸，花3天才回完，今年半天就回完。」入圍當天他是揭曉名單的嘉賓之一，坐在台下喜不自勝，「第一個反應是一直聽到《茶金》出現，越聽越高興，好替《茶金》、《我是自願讓他殺了我》、《良辰吉時》的團隊開心，第二個反應是郭哥、昇豪哥一定要拿男主角，我自己對獎項是平常心。」
問到《村裡來了個暴走女外科》第二季的進度，蔡淑臻表示劇情走向尚未確定，會繼續搭檔朱軒洋演出嗎？蔡淑臻搞笑說：「世界上那麼多小鮮肉，不找他也可以！」其實兩人有共同好友，蔡淑臻打探過朱軒洋接演第二季的意願，「他不會不想接，我問過了。」
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