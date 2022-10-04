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蔡淑臻金鐘戰袍被嫌醜「對不起廠商」　懶爭紅毯第一美

▲蔡淑臻（左）、薛仕凌入圍金鐘獎。（圖／七十六號原子）
▲蔡淑臻（左）、薛仕凌入圍金鐘獎。（圖／七十六號原子）

記者羅凌筠/台北報導

2022-10-04 19:24:052022-10-04 19:27:46

蔡淑臻、薛仕凌以《我是自願讓他殺了我》入圍第57屆金鐘獎迷你劇集電視電影女主角、男配角，今（4）日出席記者會，蔡淑臻透露紅毯戰袍已有眉目，「我沒有紅毯第一美的企圖心，漂漂亮亮就好。」過去2次走紅毯的經驗有褒有貶，蔡淑臻對網路評論不太在意，「我自己是覺得穿什麼高興就好，干你屁事？」只是如果被嫌醜，多少覺得對不起提供衣服的廠商。

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▲蔡淑臻認不出薛仕凌是「大嘴巴」團員。（圖／七十六號原子）
▲蔡淑臻認不出薛仕凌是「大嘴巴」團員。（圖／七十六號原子）
兩人在《我》劇飾演從父母家暴陰影裡相濡以沫的姊弟，薛仕凌在片場愛黏著蔡淑臻，搬個板凳窩在蔡淑臻身旁打電動，也不開口講話，他說：「因為戲裡情緒很重，我不敢吵她，但是想跟姊姊膩在一起。」調皮的蔡淑臻說：「我就一直鬧他，弄他的手機面板，想跟他互動，其實他不難聊，但是要主動聊。」

蔡淑臻也透露薛仕凌從前置作業開始，就是一副「被工作燃燒到不成人形」的刑警模樣，「我見到他的時候，根本不知道是『大嘴巴』的40，大嘴巴時期的妝容比較有個性，我沒有把這兩個人連在一起。」

▲薛仕凌入圍2項被虧是「得獎機器」。（圖／七十六號原子）
▲薛仕凌入圍2項被虧是「得獎機器」。（圖／七十六號原子）
薛仕凌雙料入圍迷你劇集電視電影男配角及戲劇節目男配角，他說：「收到的祝賀訊息少很多，大家熱情減了，去年光入圍就訊息爆炸，花3天才回完，今年半天就回完。」入圍當天他是揭曉名單的嘉賓之一，坐在台下喜不自勝，「第一個反應是一直聽到《茶金》出現，越聽越高興，好替《茶金》、《我是自願讓他殺了我》、《良辰吉時》的團隊開心，第二個反應是郭哥、昇豪哥一定要拿男主角，我自己對獎項是平常心。」

問到《村裡來了個暴走女外科》第二季的進度，蔡淑臻表示劇情走向尚未確定，會繼續搭檔朱軒洋演出嗎？蔡淑臻搞笑說：「世界上那麼多小鮮肉，不找他也可以！」其實兩人有共同好友，蔡淑臻打探過朱軒洋接演第二季的意願，「他不會不想接，我問過了。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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