國慶禮讚曝光！111人合唱團演繹客語名曲「大家行共路」

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文化總會今（4）日表示，「大家行共路」為曾獲多次金曲獎最佳客語歌手、最佳客語專輯的客語流行音樂家謝宇威譜曲，並由謝宇威、古崇禮共同作詞，歌手羅時豐也曾演唱過此曲。「大家行共路」以大家走向共同道路為整首歌的核心，詞中「路遙知馬力，日久見真心」及「大家行共路，行出光明前途」等句，展現你我同行團結護國土，並與民主同盟攜手前進的意象。
今年國慶禮讚，邀請到資深唱片製作人、作曲編曲家周恆毅重新編曲。周恆毅擁有多次擔任三金評審委員的經驗，近年也擔任高雄流行音樂中心常務董事、台北流行音樂中心產業顧問、以及台灣流行音樂產業技術發展協會理事長等職務。
文化總會表示，此次登上國慶禮讚舞台的111人合唱團，由成立迄今30餘年、已演出超過700場的國立實驗合唱團，與國立台北教育大學共同組成。國立實驗合唱團曾應邀至全球10餘國演唱，曾獲邀至聯合國教科文組織的國際音樂教育年會、教廷梵諦岡協辦之洛雷托國際聖樂節等國際舞台演出，也曾受邀擔任數屆總統副總統就職典禮、以及總統文化獎頒獎典禮等國家重要慶典演唱，這次與國立台北教育大學合作，將重新詮釋客家名曲「大家行共路」，以宏亮嗓音感動人心。
文化總會提到，除合唱團外，現場演奏還加入國軍示範樂隊鼓隊。國軍示範樂隊鼓隊為國家最高的軍典禮禮樂部隊，平時負責執行中樞、各部會的典禮演奏、外賓訪華、國宴及各項國家重大慶典等勤務，展現多方位演出風格。