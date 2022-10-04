名家論壇》蕭徐行／侯友宜、蔡英文的新北市長PK戰

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民進黨派出能言善道的林佳龍企圖壓倒口才較弱的侯友宜，再加上蔡英文長期持續的超過五成的高聲望，這的確對於追求連任的侯友宜帶來競爭壓力。可惜的是民進黨原來要強打陳時中、林佳龍、林智堅三強的北北桃「區域聯盟」戰線，卻因為林智堅論文抄襲事件導致的民進黨「換堅」風波，以及陳時中的選舉舉止與政見完全不合多數台北市民胃口，加上擔任防疫指揮官期間諸多離譜決策疑雲，而拉高了市民對他的「厭惡值」，讓蔡英文原先設想的「北台大戰」陷入毫無方向的泥淖中，遲遲無法順利啟動。
蔡英文放棄黨內初選模式，說不出理由卻又完全憑藉個人好惡的提名方式，就注定這次地方選舉會淪為沒有牛肉，只能揭瘡疤、互撥髒水的情境。由於沒有牛肉，在「換堅」事件發生後，民進黨無法再順利啟動「北北台」聯盟作戰的策略，乃讓地方候選人各自開展「單兵作戰」的戰術。在新北市，蔡英文疑似以「職位(行政院正副院長)交換」強迫無意願的林佳龍參選新北市長。林佳龍有鑒於新北市面積幅員廣闊，區域特色多元複雜，人口眾多，都市與鄉村聚落建置各佔一半，又因為倉促參選無法在短時間跑完全市，無法在最快時間內了解新北市的需求，以至於民眾對他非常陌生；再說蔡英文指派林參戰，目的只是要牽制住侯友宜，讓侯友宜無法全國輔選，創造更高的政治聲量，以至於參選以來，林佳龍除了處處挑毛病、設絆馬索外，提不出讓人耳目一新的看法。
林佳龍到新北市的目的既然不在當選，所以從宣布參選以來，無法真的提出對於新北市發展的大政見，具體的興革方案，讓新北市民質疑他是選真的還是選假的，只是不斷地跳針似的要求侯友宜做好做滿、侯友宜要為恩恩案道歉負責、侯友宜要向鄭南榕道歉負責等等，不關切市政的心態完全無法在新北市衍生共鳴效應的話題。再說，他只要拖到年底，明年就可以要蔡英文兌現閣揆或副閣揆的支票，又何必這麼認真地拼命呢！
林佳龍如果真的要顯出自己本事強大，不是來亂的，就不必提出甚麼「雙港六星」之類華而不實的論調，只要要求中央在投票前立即兌現支票，讓關乎三芝、淡水、石門以及八里交通順暢的「淡北快速道路」立即動工即可。可惜，民進黨不會這麼作，因為同意了開工就是承認侯友宜的積極任事，也是向侯友宜表達「致敬禮」。正由於新北市民對於林佳龍很陌生，參選動機有所質疑，因此亂打侯友宜的學歷，抹黑對手的動作並沒有得到市民的認同，反而讓雙方的差距越來越遠。
蔡英文總統10月2日第七度替民進黨新北市長參選人林佳龍站台。隨著疫情逐步解封助攻，林佳龍本周也將展開菜市場掃街，宣告選戰下半場陸戰開始升溫。顯然地在四年前蘇貞昌在新北市鎩羽而歸之後，民進黨面對侯友宜的高人氣，乃決定推出「女王牌」VS「探子牌」，希望一挫侯友宜的銳氣。然而，即使蔡總統聲勢驚人，她又沒有參選這次的新北市長，所謂「強龍不壓地頭蛇」，更別說面對天天「接地氣」的侯市長，要想幫林佳龍奪旗得勝，恐非易事，再說林佳龍在新北市的印象模糊，民眾對她曾說過數十次絕不選新北市的印象深刻，這都成為林佳龍的罩門。
蔡英文親自跳下來催票，就是把2022年這場選舉昇華為現任總統VS台灣未來接班人的戰爭。侯友宜迄今並沒有明確表態自己會參選2024年，但是主客觀的局勢演變，加上蔡「女王」的親臨叫陣，侯「探長」王無疑升格為「國家級」的候選人了。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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