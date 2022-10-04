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名家論壇》黃至堯／人生下半場你打算幹啥？

▲若想規劃「人生下半場」，必須要先做好功課。（示意圖／取自photo AC）
▲若想規劃「人生下半場」，必須要先做好功課。（示意圖／取自photo AC）

文／黃至堯

2022-10-04 20:05:34

  1. 自行創業
據統計創業失敗高達97%。多數高管性格保守謹慎， 想法多落地少。考慮越多，風險意識就越強，創業燒的是真金白銀，真的需要些傻勁 ！

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A.開店

民宿、咖啡館… 人工和租金使得實體店盈利非常難。有些朋友離開「大城市」到麗江、大理、花蓮、墾丁…開民宿但投資也較高。

B.開公司

多屬個人工作室，麻煩的是業務能力有限， 需要找對業務合夥人才能生存。

  1. 自由職業者
就是 Freelancer 自己不開公司，別人有案子就找你， 口碑好就會有持續的專案。個人IP打造很關鍵。

A.講師

是多數高管轉型目標， 能否成為受歡迎的講師要看人格特質，懂不一定會教，台上一分鐘，台下十年功， 真的是「說、學、逗、唱」缺一不可。

B.顧問

從提案到結案需過關斬將， 多要老闆拍板。窗口不給力也很麻煩， 最後還不一定收到尾款。有些專案要求結案後企業要能自行操作。一句話，不好賺。

C.教練

不是每個人都能講一整天課， 顧問太專業又搞不來。皇天不負苦心人 “教練” 出現了。一對一不用站， 只要問問題又不用被 QA， 1小時上萬的收費！問題是如何接案？ 老實說，做教練就養活自己的，絕對是極少數。

D.獵頭

獵頭收費約年薪25-30%， 收入不錯， 但是投入時間不保證成交。上班時感覺大家都想換工作， 做了獵頭發現人選問了一堆問題最後又不去了…

3.進入董事會(股東)

A. 上市公司董監事， 獨立董事， 薪酬委員

從個人職涯發展角度看，絕對是更上一層的選擇， 提升為全方位的商業顧問。但董事長為什麼要找你？ 哪一點讓對方覺得你有價值？ 很關鍵。

B.中小企業私人董事

「私董會（私人董事會）」讓無法進入上市公司董事會的人有了另一個選擇， 主要在跟老闆的交流分享跟提問， 強烈推薦大家瞭解看看。

C.成為股東(執行董事)

如果你專業受到認可又有一定口碑， 新創老闆願意給你股份換取經驗！ 前提是你有一定曝光與知名度外， 更重要是樂於助人， 人家才會想到你！

D.搞投資

人人都可以說自己搞投資， 買幾張股票也是投資， 至於投資大小， 賺錢與否那是另一回事了！ 我一直覺得專業的事要找專業的人， 投資絕不是賭博。

如何規劃人生下半場呢？

1.讀懂市場，順應趨勢

顛覆一個行業幾乎是一夜之間， 我們常聽到「屌絲逆襲」的故事。下半場規劃最好能與趨勢相順應。雷軍說過豬在風口也會飛是真的。

2.瞭解自己，合理預期

沒有名片還剩下甚麼？！ 從新探索自身優勢與熱情，對收入要有合理預期。上半場為了生存做的不一定是自己喜歡的，下半場做自己快樂的事，絕對是你的原動力。

3.提前積累，事半功倍

想創業，需提前瞭解商業模式。希望成為講師，要開始積累課程設計和授課能力。同時，開始寫作準沒錯， 這些都將成為你講課的素材。想進董事會，先看看目前有足夠的人脈關係嗎？

4.即刻開始，打造IP

下半場混的好不好取決於個人IP。

IP打造專家Michael老師說過：打造個人品牌沒有快捷方式， 需要時間積累，從文章，短視頻，專訪，直播，出書… 都要在專人指導下， 一步步完成。Michael老師強調：個人影響力爆棚的時代， 網路是有記憶的， 人人都需要儘早打造自己的IP， 這一點我高度認同。

人生上半場很多決定多不是自己選擇， 為了現實不得不為五斗米折腰，若能提早準備， 規畫得當， 下半場一定要為自己活。人生不能總待在舒適區， 有機會要「用力尖叫」！


●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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