好想出國／聰明飛「1秘訣」必學！機票達人教你現省萬元
邊境開放消息一出，各家航空、旅行業者紛紛推出限定優惠，民眾刷爆官網供不應求！不過沒搶到活動特惠機票也沒關係，機票獵人蓋瑞哥分享省錢撇步，那就是有許多航點選擇轉機比起直飛可以現省萬元，且目前新加坡、韓國、日本等多個國家皆已開放入境政策，航班也相當穩定，若是把轉機改為停留，不只可以省錢，還可以多玩一個國家。要是擔心剛解封航班不穩定，達人也分享自己出國旅遊買保險的秘訣，教你如何搶便宜又玩得安心。
機票獵人蓋瑞哥分享，在查詢機票價格時，比起直飛若是選擇轉機，以時間換取金錢，就可以現省萬元！舉例來說從台北飛往印度新德里的飛機價格約在2萬出頭，不過只要到越南胡志明市轉機，甚至可以搜尋到11390元的價格；若是像去馬爾地夫，只要願意到吉隆坡、可倫坡轉機，機票就可以搜尋到25225元的價格，推翻以往去馬爾地夫都要很貴的印象，並且多數國家入境政策都已開放，旅客可以把轉機改為停留，也就是說這張機票不只省錢，還可以多玩吉隆坡或是可倫坡不只去馬爾地夫。
但是考量到疫情影響，航班仍是存在不確定性，蓋瑞哥也提醒想要衝第一波出國的民眾，剛解封還沒有太多「旅遊不便險」可供選擇，建議在購買機票時以傳統航空為主，但如果航班是在明年的4月或是農曆年，到時候就已經有多種不便險產品可供選擇。
至於旅遊不便險挑選的重點就是「理賠門檻要低」，像是延遲4小時就可申請理賠，因為有些不便險的理賠門檻很高，要延遲6小時甚至8小時才可以理賠，對消費者保障並不高。再者，理賠最好是實支實付或是定額給付二選一，「如果你因為航班延遲、取消有過夜住宿需求，就可以選擇實支實付；但如果你只是延遲沒有實際上的花費，就可以轉為用定額給付給你，所以在旅遊不便險建議選擇這種綜合型產品，效益相對較高！」
雖然剛解封航班數量尚未完全恢復，所以現在的艙等、機票價位都是比較高，但等之後航班多了，業者會把低價位的艙等也拿出來賣，這時候機票的價格才會有望降低。不過機票達人布萊N也說，因為旅客來源大的中國仍在堅持「清零」，因此不論是日韓甚至歐洲、美洲，住宿供過於求的情況下，當地高檔飯店過去可能一晚要價台幣5000多元，現在都5折、6折就能入住，整體來看搶在第一波出國還是相當划算。