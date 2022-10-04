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八點檔女星逛Costco狂被看！友幫揭真相糗爆了：迅速逃離

▲八點檔演員許鈞鈞，分享逛Costco的糗事，讓她決定趕緊逃離現場。（圖／翻攝自許鈞鈞IG）
▲八點檔演員許鈞鈞，分享逛Costco的糗事，讓她決定趕緊逃離現場。（圖／翻攝自許鈞鈞IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-10-04 20:19:262022-10-04 20:24:08

台灣知名女演員許鈞鈞，曾演過大大小小的戲劇，近期更在8點檔《一家團圓》中扮演反派莫妮卡，深受觀眾肯定。近日，許鈞鈞就分享她逛Costco時，意外吸引路人目光，正當以為是被認出來後，朋友這才告訴她真相，讓她瞬間糗爆。

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許鈞鈞3日在IG上面分享前幾天去逛Costco的故事，「那天和朋友去Costco，一路上很多路人對我頻頻注意，眼神游移，竊竊私語」，這時朋友提出疑惑，「我覺得很多人在看妳，會不會認出妳？」由於平常就習慣被認出是莫妮卡的關係，許鈞鈞不以為然。

▲八點檔演員許鈞鈞，分享逛Costco的糗事，讓她決定趕緊逃離現場。（圖／翻攝自許鈞鈞IG）
▲許鈞鈞坦言，當下只好故作鎮定，買完後迅速逃離現場。（圖／翻攝自許鈞鈞IG）
殊不知，正當許鈞鈞覺得，「這間Costco好像特別多人注目我～」朋友這才回頭盯著她看，「ㄟ⋯妳衣服穿反了！」當場讓她糗爆，只好趕快離開現場，「若大的Costco賣場裡面沒有衛生間可以把衣服換回來，鎮定的逛完買完迅速逃離，吊牌穩穩的掛在頸間，你們也有過嗎？」

粉絲紛紛笑歪，「哈哈哈哈莫妮卡好ㄎㄧㄤ」、「原來穿反才會引人注意」、「抱歉！看完後面我真的大笑」、「妳怎麼那麼可愛啦」。有趣的是，許鈞鈞的好友留言表示，「不意外妳把衣服穿反了啊！」也讓她不禁自嘲，「果然是我多年好友～我身上沒有什麼是不可能發生的。」（編輯：詹鎰睿）

▲八點檔演員許鈞鈞，分享逛Costco的糗事，讓她決定趕緊逃離現場。（圖／翻攝自許鈞鈞IG）
▲許鈞鈞因飾演《一家團圓》反派莫妮卡的關係，經常被路人認出來。（圖／翻攝自許鈞鈞IG）

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