侯陣營自稱被抄　林佳龍辦列10政見：侯友宜都不支持怎抄

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李坤城強調，侯陣營說不清楚的政策讓林佳龍來說，他說，林團隊提出「選佳龍，10在好」政見，包括「65 歲以上長者假牙補助」、「青年成家基金 10 萬元」、「敬老愛心卡加碼至 600 點」、「公托 2-3 歲新增 300 班」、「增建社會住宅 2 萬戶，捷運沿線 3000 戶」、「每月綠色交通 500 點」、「首都圈電子月票，北北基桃暢行無阻」、「補助女性凍卵 3 萬元」、「危老都更 4 年 4 萬戶，一坪換一坪」、「興建溪北捷運」等，侯友宜支不支持，應該要講清楚。
李坤城說，上述政策，12年來侯陣營都不支持，卻又說別人抄襲政見，是「別人在吃米粉，你在旁邊喊燒」？
李坤城也批評，侯陣營執政12年來，端不出成績單，能講的都是「五股垃圾山」、「新泰塭仔圳」，卻列舉不出其他的市政，除了五股、新莊、泰山，新北市還有其他26區需要市政建設。李坤城說，整體來說，侯團隊缺乏首都圈的宏觀政策願景與整體的國土規劃，低估新北市的潛力，4年來只有29分之3區的政績，林佳龍是要抄什麼？
李坤城說，如果侯團隊真有政績可抄，為何在遠見、天下雜誌的評比中，城市競爭力一掉再掉？侯友宜的競選代表字選了「越」，真的是「做得越久，成績越差」。
李坤城批評，侯友宜分心想選總統，面對市政無心又無力，不但交不出成績單，還指控別人抄襲，十分荒謬。李坤城說，侯團隊應該列舉所謂「好好做事」的重大建設成績單，好好跟市民報告四年超過7000億的預算究竟花到哪去。