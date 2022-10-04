小米Xiaomi 12T Pro載2億像素下週登台 售價1.8萬起跳
小米今(4)日舉辦全球發表會，推出最新旗艦智慧型手機-Xiaomi 12T系列，包含Xiaomi 12T Pro和Xiaomi 12T，為小米首款搭載2億像素超影像系統手機，提供獨家Xiaomi Procut智慧構圖，Xiaomi 12T Pro提供8GB+128GB、8GB+256GB 和 12GB+256GB 三種容量版本，定價為749歐元起(約23512元台幣)。Xiaomi 12T 提供8GB+128GB與8GB+256GB兩種容量版本，定價為599歐元起(約18806元台幣)。小米台灣將迅速地於下周三 (10/12)發表Xiaomi 12T系列，台灣售價屆時也會同步公佈。
Xiaomi 12T Pro配備旗下首款專業級2億像素OIS超影像系統，以突破性的硬體和小米自主研發的AI演算法為後盾，提高清晰度、更佳的夜間攝影和快速對焦能力與。配置1/1.22吋大尺寸感光元件，能一鍵切換到最佳人像焦段的2倍變焦，加入Xiaomi ProCut智慧構圖和閃電連拍功能，一鍵智慧裁剪並創造具專業質感的內容，隨手即可上傳各類型社群網站的照片錄影支援到8K高畫質錄影。
Xiaomi 12T Pro搭載目前最強的Snapdragon 8+ Gen 1處理器，對比前一代CPU和GPU性能分別顯著提升16.7%和11%，功耗分別降低33%和30%。同時，Xiaomi 12T Pro配備較前一代（Xiaomi 11T Pro）還大65%的VC均熱板與提升125% 導熱材料覆蓋率的散熱系統。
Xiaomi 12T的部分，則採用聯發科高階5G行動平台MediaTek Dimensity 8100-Ultra，基於台積電5nm工藝製程，採用全新GPU架構，性能和能效比較前一代提升高達30%，同時時脈、快取和存取速度也有所提升，帶來更快的用戶體驗。配備經典三鏡頭相機，包含1億像素專業級主鏡頭、800萬超廣角鏡頭與200萬微距鏡頭。兩款手機均採用6.67 吋 CrystalRes AMOLED螢幕配備5,000mAh大電量電池並擁有120W HyperCharge極速快充。