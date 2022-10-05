小米手環7 Pro登台確定！ 小米最大尺寸手環功能完整
小米昨（4）日晚上8:00在德國慕尼黑舉辦新品國際發表會，除了有全新的配置2億像素的Xiaomi 12T Pro手機之外，也在此發表會上推出小米手環7 Pro國際版，雖然相較於中國市場慢了2個月，但也算是終於等到了！台灣也不用再等，根據業內人士透露，小米手環7 Pro預計於10/12跟著Xiaomi 12T系列手機同步在台發表。且可能同步還會有Redmi Pad、高溫無線洗地機 W10 系列，以及新款的掃拖機器人和智慧顯示器等一系列的智慧家電亮相，頗值得期待。
小米手環擁有高性價比，千元上下的售價，很快的在短時間內攻佔穿戴裝置市佔率前段班。6月有Xiaomi 手環 7在台開賣，具備更大錶面的小米手環7 Pro，根據業界人士透露將於下周三 (10/12)在台亮相，目前中國官網原始售價為人民幣為399元，約為1775元台幣，台灣最後的正式售價為何還看官方決定。
小米手環7 Pro雖定位為小米「手環」，但其實整體外觀很有手錶感，不同於之前「米粒」細長的橢圓設計，小米手環7 Pro為長方形錶面，螢幕為1.64吋AMOLED 全彩色大螢幕，70%螢幕占比，提供150款錶面，支援環境光感測器可隨著環境改變，且錶框是小米手環第一次具備金屬質感，更加精緻。
運動部分，提供117種運動模式，內建GPS，外出運動不需帶手機也能紀錄運動軌跡。健康偵測也頗為完整，像是女性經期的紀錄、壓力測量、心率監測、全天血氧飽和度監測、睡眠偵測等，續航力最長12天，充電5分鐘可以滿足8小時的睡眠追蹤，並支援 5ATM 防水。