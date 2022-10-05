國道屁孩出沒！持球棒攔車反被打爆 遊覽車乘客下車勸架
國道5號蘇澳交流道，3號中午發生一起行車糾紛，一位小客車駕駛與遊覽車駕駛疑似因按喇叭而起衝突，小客車駕駛將車停在遊覽車前持球棒下車理論，結果反被遊覽車司機奪棒反打，兩人在車來車往的高速公路上打架實在危險，遊覽車上的其他乘客也看不下去，紛紛下車勸架，有網友曝光過程影片，引發熱議。
有網友在臉書「爆廢公社公開版」分享了車上乘客拍下的影片，只見小客車駕駛拿球棒氣勢洶洶朝遊覽車走來，空手的遊覽車司機毫不示弱，兩人互相嗆聲，情緒越來越激動，最後開始出手推擠，爆發肢體衝突。
而小客車駕駛雖然自帶球棒，但很快就被遊覽車司機「空手奪白刃」搶棒後反打，小客車駕駛一度被打到靠在一旁路過的車輛引擎蓋上休息，在車來車往的高速公路上，一個不小心就可能釀成憾事，實在危險。最後車上乘客看不下去，不僅幫忙報警，還下車勸架。一位女乘客率先當和事佬，之後越來越多乘客加入，才總算平息這場紛爭。
警方表示，接獲報案到場後，雙方已經自行離去，後續將通知當事人到案說明，釐清事發經過。而將車輛停在國道上打架的行為，已經違反道路交通管理處罰條例，可處3000到6000元罰鍰。（編輯：倪浩軒）