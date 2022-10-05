妻遭91歲翁撞死！夫控騎樓擺攤有因果關係 擬提告藥妝店
桃園龜山一名高齡91歲的李姓老翁，本月1日傍晚5時許，開車時忽然以倒車方式暴衝，導致撞上2部機車、6位民眾，其中51歲的鄧姓婦人帶著兒子逛街，遭撞擊後當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。鄧女的丈夫蔡男，除了婉拒李姓老翁來靈堂上香，也表示由於藥妝店違規將商品擺在騎樓，間接導至妻子挑選商品時遭撞，認為與意外有因果關係，考慮要對商家提告。
據了解，李姓老翁當時開著銀色自小客車，不明原因倒車暴衝急駛，車子的右後門也沒有關閉，車輛失控逆向倒車200公尺，直到撞上文化三路與文化二路52巷口的藥妝店前的行道樹，車輛才停了下來。鄧女帶著13歲的兒子外出逛街，當時恰好在藥妝店門口彎腰查看商品，被撞個正著，下半身嚴重受創，送醫後宣告不治；鄧女的兒子也遭波及，幸僅受到擦傷。
李姓老翁的駕照早已被註銷，高齡91歲卻還開車上路，鄧女的丈夫蔡男認為，李姓老翁的家人應該要盡到告誡規勸之責才對，事發後李姓老翁在檢警相驗鄧女遺體時下跪道歉，也表達想去靈堂上香，但蔡男婉拒，表示考量到親友忿忿難平的情緒，加上李翁年事已高，擔心會有突發狀況，沒有答應讓他來靈堂致意。
蔡男更提到，由於藥妝店違規將商品擺放在騎樓，影響行人通行，並導致妻兒站在那裡選購商品，結果被車撞倒，與意外有因果關係，考慮要對商家提告。在騎樓擺設商品，涉嫌違反《道路交通管理處罰條例》未經許可在道路擺設攤位，不過與死亡車禍是否有關聯性，若真告上法院，還須待相關單位進一步鑑定釐清。（編輯：倪浩軒）