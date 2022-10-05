雙十國慶！全家古娃娃霜淇淋買1送1　7-11咖啡買10送10

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🟡優惠2：10月8日至10月10日，APP隨買跨店取私品茶55元系列買2送1，約6.7折，每會員限購2組，可兌換至12月26日。
🟡優惠3：10月10日國慶日當天限定，WA!COOKIES聯名霜淇淋不限口味買1送1，這也是新品霜淇淋上檔以來首次發動半價優惠，快把握機會吃齊「玫瑰起司、海鹽牛奶、慢煮焦糖、海鹽焦糖」4種口味。
🟡優惠4：本周「康康5」曝光，7款商品買1送1，包括黑炫拿鐵酷繽沙、SOMA茶歐蕾法國酥、可口可樂ZERO、加倍佳壁虎軟糖、雀巢可可脆片穀物棒、黃亞細胡椒白醬雪糕／海底撈花椒奶茶雪糕任選都是買1送1。咖啡小白單優惠同樣併入「康康5」，大杯經典拿鐵2杯65元，平均每杯33元、約5.9折，限購5組共10杯、可全數存入APP寄杯跨店取。
🟡優惠5：10月7日至10月10日期間，APP隨買跨店取Let’s Café 特濃系列6折，大杯特濃美式10杯328元、大杯特濃拿鐵10杯388元；私品茶同步限時優惠，濃靜岡抹茶拿鐵10杯350元、冰塊特大杯10杯100元，以上每會員限購1組，兌換期限至明年3月31日。
🟡優惠6：今（5）日起至10月10日共6天，全家聰明消費學活動開跑，光泉鮮豆漿、百吉蘇打大雪糕、立頓茶歐蕾、義美蜂蜜紅茶、滿天星等近100件飲料、零食，指定商品同品牌同價位第二件10元。
🟡優惠7：今（5）日起至10月18日，APP隨買跨店取推出百元超值組合，AirWaves口香糖3件100元，另有花月嵐拉麵4入、WA!COOKIES古娃娃雪糕6入、POLS 49元雪糕6入、福樂超能蛋白牛乳風味奶茶7入、義美無加糖高纖燕麥奶8入、FMC牧場直送4.0鮮乳優格6入等組合都是200元，下單抽價值超過1萬5000元的墾丁凱薩大飯店雙人景緻客房一泊二食住宿券。
7-ELEVEN自10月6日起至10月10日推出「1010開心價」優惠，OPEN POINT會員買全店指定商品報出電話，消費滿200元現折25元、滿400元現折50元、滿711元現折100元。到門市買大杯熱美式／大杯熱拿鐵、熱精品拿鐵／熱精品美式第二杯半價，冰黑糖珍珠燕麥奶第二杯10元、英式紅茶買1送1，並可搭配滿額立折優惠。
APP行動隨時取明（6）日起同步祭出特大杯美式、大杯冰燕麥拿鐵、香鑽水果茶同品項買10送10，另有4款指定飲品組合價，大杯拿鐵27杯、西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡／蜂蜜拿鐵任選18杯、黑糖珍珠撞奶25杯、精品拿鐵16杯均一價1010元。
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