半導體持續發威！占製造業比重超過2成　產值可望續創高

經濟部指出，半導體業在台灣經濟成長發展過程中具有舉足輕重的地位，引領台灣製造業從勞力密集轉為技術密集導向， 半導體業產值占製造業比重於2014年突破1成後，逐年攀升，直至今年1至7月比重攀升至20.2%，其重要性快速提升，成為挹注製造業產值成長的主要動能。
受惠新興科技應用持續推展，加上疫情帶動遠距商機及企業數位轉型需求，近兩年產值呈兩位數成長，2021年產值2兆8,427億元創歷史新高，今年延續成長態勢，前7月產值2兆465億元，年增32.2%。
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其中，以晶圓代工產值貢獻最大，經濟部說明，受惠5G、物聯網、高效能運算、車用電子等相關晶片需求強勁， 終端產品晶片含量提升，高階及成熟製程晶片供不應求，加上漲價效益貢獻，使得晶圓代工產值連續10年正成長，其中2020年及2021年成長幅度均逾2成，今年前7月產值達1兆3,955億元為歷年同期新高，年增幅度擴大至39.9%。
經濟部提到，隨著全球通膨壓力升高、終端需求轉趨疲弱，產業鏈庫存調整逐漸衝擊半導體業，不過，高效能運算及車用電子成長動能抵銷消費性電子需求轉弱的影響，加上半導體大廠因應產業長期發展趨勢，積極強化先進製程領先優勢，經濟部預期全年台灣半導體業產值仍可望續創新高。