2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

吳淡如讚「不太自我設限」　陳時中：台北發展慢了一點

▲陳時中合體吳淡如，對談從政歷程。（圖／陳時中辦公室提供）
▲陳時中合體吳淡如，對談從政歷程。（圖／陳時中辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-05 10:21:022022-10-05 10:22:18

吳淡如的Podcast頻道「吳淡如人生實用商學院」今（5）日釋出民進黨台北市長參選人陳時中的專訪，陳時中表示，從執業牙醫到成為政務官，是人生很大的轉折點。過去是倡議者，踏入政府體制後，成了執行者。陳時中認為，倡議者有理想，執行者則是要將理想落實，對於這次參選台北市長，陳時中認為，有想法，就要去做出改變。

我是廣告 請繼續往下閱讀
曾推動「全民健保牙醫總額制」，陳時中表示，在民間推動的過程，常常每天從早到晚都在開會，花了很長一段時間溝通，從本來沒有人認同，最後有三分之二的代表同意，才說服大家。陳時中也坦言，推動改革的過程很辛苦，但提升牙醫的形象，是他人生很大的使命。

陳時中透露，自己年輕時認為，既然對現況有所不滿，就應該自己來做。直到後來擔任牙醫師公會理事長、踏入政府部門，都是認為有想法、有不滿，就要試著去解決眼前的問題。

對於參選台北市長，陳時中認為台北發展慢了一點，值得有更多的進步。陳時中補充，像台北市的都市再造、老舊住宅更新等都太慢，需要政府公權力提早介入，要政府去溝通、協調，讓大家信任政府，提升成功率。陳時中認為，過程中還能引進更多專業的意見，在專業的前提下，讓大家能好好地談。

陳時中表示，每項制度的推動，都有一道高牆，需要時間，一旦過了之後，就能翻過高牆。陳時中說，他知道自己能夠尊重人，經過尊重，大家的潛力會發揮到最大，形成成就感，達到一個良善的循環，進而讓很多事情能成功。

這次參選過程中，陳時中參與了許多年輕人喜歡的活動，其中也包括街舞。吳淡如評陳時中，是個不太自我設限的人。陳時中則回應，當市長就要了解各種族群的需要，來調整政策，他也從學街舞的過程中，感受年輕人的活力，正視街舞的場地問題。

陳時中也說，從年輕到現在，想學新東西的心一直都還在。他認為，市民的休閒活動，民間可以做很多，但是政府要當組織者。他也想要為小孩創造更多遊憩的空間，希望「教育權」跟「遊戲權」能夠平等。

下架侯友宜！林佳龍拚新北大翻新　老同學吳淡如祝福

蔣萬安稱「拚性命護台灣」　陳時中：大家會檢視有無做到

柯文哲失言「去死吧」、黃珊珊露齒笑　陳時中斥沒有口德

柯文哲叫陳時中「去死吧」　陳時中辦公室：這才謀財害命

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀