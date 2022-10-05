疲勞、搔癢恐是骨髓纖維化！新藥物翻轉困境帶來續命希望

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然而，林口長庚血液科郭明宗醫師說明目前一線標靶藥物在減緩症狀上雖有幫助，但衍生副作用如貧血、頭暈、腹瀉、嘔吐、疲勞，時常導致病友不適、中斷治療 ，但過去多數患者僅能以調整現有藥物劑量的方式，只求在可負擔的情況下持續治療，實際上卻無法長期穩定的控制病情，成為骨髓纖維化目前的治療困境。
林建嶔醫師分享，如今陸續有新型藥物問世，除了可減緩症狀，國外研究更顯示治療後患者脾臟腫大症狀可減少體積逾3成，症狀明顯獲得緩解，且在現有藥物治療失敗的患者身上仍有減緩症狀與副作用的效果，擺脫現有治療使用數年後效果陸續減退後、即無藥可用的困境。
9月適逢骨髓增生性腫瘤日，郭明宗醫師期許，除了希望透過衛教持續提升民眾對骨髓纖維化症狀的警覺心，也希望政府單位針對新型治療給付有更多討論，現有骨髓纖維化治療面臨無藥可用困境，雖陸續有新型藥物提供選擇，但考量患者的可負擔性，未來仍希望政府單位關注患者權益、討論藥物納入健保給付的可能，幫助骨髓纖維化患者減輕負擔、遠離死亡風險，享有多元的治療選擇權。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55338
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