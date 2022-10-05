市場震盪偏整理格局　科技股先蹲後跳、定期定額掌握長多

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楊金峰指出，儘管科技產業供應鏈上短期內仍有庫存去化的疑慮，但美國8月10日簽署通過的晶片法案目的在緩解晶片短缺問題，將為美國半導體生產挹注520億美元的政府補貼，並為投資晶片廠提供約240億美元的稅收減免；此法案並將在未來10年挹注約2000億美元以加強科學研究，以提升對中國的競爭力，市場預料也將帶動相關晶片產業持續成長發展。
楊金峰認為，半導體產業歷經約半年的修正，修正幅度已達歷史平均水平，如電動車、AI、HPC、5G等終端應用投資機會浮現。AI、ML（機器學習）、DL（深度學習）在未來世界中將無所不在，在2026年預估將是860億美元的大型市場，半導體與演算法將是推動AI、ML、DL的重要關鍵，此外，也看好電動車及智能駕駛驅動車用半導體需求，車用市場規模有望達772億美元；再者，雲端運算市場規模將達9473億美元，企業IT資本開支續朝雲端化轉型，預估至2026年企業資料中心雲端比例可達69%，需求不斷成長
楊金峰進一步分析，經過去（2021）年第一季股債市大幅修正後，科技股一路彈升至今年第一季，現在科技成長股稍適修正之後，預料也給予投資人可以適度分批進場，搭配債券等固定收益產品，並開始定期定額小額布局的機會，現在甚至2000元起即可投資2檔基金產品，因此，建議投資人不妨從第四季起開始，利用定期定額方式，持續布局科技AI類基金，長期累積單位數，等市場反彈再適度收割。