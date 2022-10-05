鏡電視審照爭議延燒！藍委群起圍轟：陳耀祥下台

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而立法院交通委員會今（5）日排定陳耀祥須針對「鏡電視設置爭議對國家通訊傳播 委員會獨立公正性之影響」進行專題報告，不過在意識開始前，多名國民黨立委手持「鏡電視重審！陳耀祥下台」、「魁儡陳耀祥」、「成立調閱小組」等標語，佔領講台，使會議一度不能進行，國民黨立法院黨團今日會議就要求程序發言，輪番上台要陳耀祥給交代。
立委傅崐萁首先發難，「NCC面對府院將手伸入鏡電視審照事件都無法說清，難道你（陳耀祥）是蘇貞昌的小弟？或是蘇貞昌小弟的小弟？未來不要中午送便當來會不會變成送骨頭，中華民國史上沒有一位那麼厚顏的主委，希望你知所進退」。而立委邱顯智也指出，交通委員會應該要依照立院職權行使法，針對NCC審查執照應該成立調閱專案小組，釐清事實，時代力量以前就曾經提出，但兩次都被表決封殺，應該讓真相和審查過程能攤開在陽光下，如此才是讓國人能有重新相信NCC的機會。
立委陳椒華也質疑，「你知道你（NCC）是獨立機關，但是你有獨立嗎，上個會期已經多次要求NCC調查，結果就是寫報告，裴瑋說是變造剪接，蘇揆也跟著說是變造剪接，主委你不用調查嗎？施壓是施壓你啊，結果從審照以來，叫你調查，你就叫鏡電視交報告，你根本不獨立啊，算哪門子的調查？」，同時提出兩個提案，包含成立調查小組，也請交通委員會向前鏡電視董事長陳建平索取錄音帶，相關資料送檢調鑑定，希望各黨支持。
立委王婉諭則說，鏡電視審照一直都有非常多疑點，包含破紀錄讓鏡補件超過30次以上，陳耀祥也在不顧其他委員反對之下，逕自通過鏡電視執照，非常多有府院介入的可能性，雙方的說詞也有矛盾，一定有一方在說謊，應該審查府院是否有介入，應該成立調閱小組。