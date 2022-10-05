邁向正常生活！國慶開放千人觀禮　首創三地連線齊唱國歌

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游錫堃指出，今年國慶大會活動規劃了「序幕暖場」、「國慶大會」及「主題表演」等三階段。序幕暖場表演由董事長樂團及馬蘭吟唱隊揭開序幕，緊接著會由國軍聯合樂隊暨三軍儀隊、臺南市安南區興安宮金獅陣、西港區廣慈宮金獅陣及七股區寶安宮白鶴陣組成的聯合武陣表演團體，以及台北市立第一女子高級中學樂儀旗隊帶來一系列的精彩演出。
游錫堃也強調，全球疫情趨緩，各國走向正常生活防疫政策，今年國慶活動跟過去2年不太一樣，決定採取比過去2年更活潑、開放的辦理模式，除開放千位民眾現場觀禮外， 也邀請國人在3天連假中一同走出戶外，參與國慶系列活動，期盼國慶大會成為充滿活力、凝聚共識、全民參與活絡經濟的慶典。
國慶大會部分，配合今年國慶主題，將由7位國軍及海巡代表，偕馬祖四鄉五島兒童合唱團共同領唱國歌，同時與在東引「國之北疆」地標及靠泊在左營軍港的塔江艦現場連線，於大會同步播放地方仕紳與駐地官兵代表共同演唱國歌的畫面。另外，國軍CH-47SD契努克運輸直升機，也將吊掛巨幅國旗，由2架UH-60M黑鷹直升機引導及跟隨下，緩緩通過總統府前廣場上空，以凌空飄揚的國旗，為國家慶典增輝，展現鼓舞軍民士氣及凝聚向心力。
今年國慶禮讚則由國立實驗合唱團及國立台北教育大學合唱團共111位成員，搭配著國防部示範樂隊打擊樂手，共同演唱客語名曲「大家行共路」，以傳達大家一路上互相扶持、守護彼此的信念。
在總統致詞後進入主題表演階段前，由陸軍航空特戰指揮部五架AH-64E阿帕契直升機以大雁隊形空中分列式自總統府上空由西向東通過，展現出國軍勤訓精練及捍衛國家的決心。接著由日本京都橘高等學校吹奏樂部，以「台日友情60週年 Always活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！」為主題進行演出，「日華議員懇談會」也將隨同帶來祝賀遊行；緊接著台灣街舞文化推廣協會，將以「跳出團結力 舞向新視界」為主題，搭配曉明女中管樂隊共同演出。最後，空軍雷虎小組AT-3教練機編隊，將以大雁隊形飛越觀禮台，為國慶大會劃下完美的句點。
慶籌會提醒，本周五下午在總統府前有國慶大會預演，周邊將實施車輛管制，民眾可於府前南、北廣場觀賞預演，並請全程配戴口罩；另由於國慶大會相關準備工作，自9日晚間10時起，總統府周邊將實施人車管制，請民眾提早出門，遵守現場交管人員指揮，改道通行。