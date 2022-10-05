中國船頻闖金門外海盜砂　海巡署：堅守底線、絕不退讓

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周美伍答詢表示，根據最近調查，抽砂船都是從其他水域如廈門，那屬於中國近岸出海口，到金門地區則是運砂船，把廈門抽的砂運到金門。羅美玲追問，中國不是抽金門外海的砂，而是航經水道？據相關報導，因為抽砂造成沿岸海灘泥化，若不是抽金門外海的砂，為何會有生態被破壞情形？
周美伍回應，曾為了此事，親自派船到現場，他本人也過去勘查過，「確實最近沒有在金門地區抽砂」。他強調，中國在廈門出海口抽砂是連動的，當然會有所影響。
羅美玲指出，抽砂並非在禁限制水域，若在禁限制水域之內我方才執法驅離，等於是讓對方合法抽砂，卻嚴重我國國土安全、生態破壞，難道都無計可施嗎？周美伍回應，不僅在金門、馬祖等外離島地區，相關單位都有在當地做生態調查與海底質變化，這些計畫都在進行當中，未來也會開。
此外，羅美玲詢問，廈門大嶝島自2012年填海造陸，2018年長大到距離金門僅10公里，2020年僅不到6公里，大嶝島不斷長大，我國領土一點一滴流失，這算是另一種領土侵略？
周美伍指出，金門禁限制水域是從我方領海往外算，對方再怎麼抽、怎麼改變或怎麼填，都是在對方的水域，我方會堅持底線，絕對堅守在防線上，「執法不會因為對方變大而退縮」。
至於廈門翔安機場2025年預計完工，恐與金門馬山觀測站僅隔不到5公里。周美伍重申，以後開放兩岸空運、水運安全作為，已在相關單位研討很多次，都有因應作為與指引。周美伍直言，若對方超過我方禁限制水域，一定會提出抗議，海巡署同仁24小時仍在我方禁限制水域正常執法，從來沒有放鬆過。
周美伍也強調，海巡署現有相當多強化工作包括海上巡邏，且若對岸有特殊船隻、航經或可能航經到我方禁限制水域前，就會預派兵力過去，另經由兩岸偕同執法管道，近期已舉行最少2、3次，與對岸海事執法單位聯合做違法查察。