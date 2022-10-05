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中國船頻闖金門外海盜砂　海巡署：堅守底線、絕不退讓

▲對於中國採砂船不斷在金門外海盜砂，周美伍今在立法院答詢強調，絕對會堅定執法，不會因對方擴大而退縮。（圖／翻攝自國會頻道）
▲對於中國採砂船不斷在金門外海盜砂，周美伍今在立法院答詢強調，絕對會堅定執法，不會因對方擴大而退縮。（圖／翻攝自國會頻道）

記者翁子竣／台北報導

2022-10-05 11:05:582022-10-05 11:42:38

為在廈門大嶝島填海造陸、興建翔安機場，中國採砂船近來屢出現在金門外海，恐進而引發金門生態及國安危機。對於該如何因應？海委會代理主委周美伍今（5）日赴立法院答詢回應，若中方闖我方禁限制水域，一定會提出抗議，現已有加強作為預防杜絕。他強調，海巡署會堅守底線，執法絕不會因對方擴大抽砂、填海造陸退讓。

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立法院內政委員會今邀海洋委員會主任委員率同所屬列席報告業務概況並備質詢，民進黨立委羅美玲指出，中國近年為建造廈門翔安機場，在金門沿海大量抽砂，每天幾乎近百艘中國抽砂船於金門外海集結，對金門海洋生態與國門造成嚴重衝擊，目前已知因為抽砂造成金門北山斷崖部分崩塌、海岸線嚴重後退，這些抽砂船目前有無違法越界問題？

周美伍答詢表示，根據最近調查，抽砂船都是從其他水域如廈門，那屬於中國近岸出海口，到金門地區則是運砂船，把廈門抽的砂運到金門。羅美玲追問，中國不是抽金門外海的砂，而是航經水道？據相關報導，因為抽砂造成沿岸海灘泥化，若不是抽金門外海的砂，為何會有生態被破壞情形？

周美伍回應，曾為了此事，親自派船到現場，他本人也過去勘查過，「確實最近沒有在金門地區抽砂」。他強調，中國在廈門出海口抽砂是連動的，當然會有所影響。

羅美玲指出，抽砂並非在禁限制水域，若在禁限制水域之內我方才執法驅離，等於是讓對方合法抽砂，卻嚴重我國國土安全、生態破壞，難道都無計可施嗎？周美伍回應，不僅在金門、馬祖等外離島地區，相關單位都有在當地做生態調查與海底質變化，這些計畫都在進行當中，未來也會開。

此外，羅美玲詢問，廈門大嶝島自2012年填海造陸，2018年長大到距離金門僅10公里，2020年僅不到6公里，大嶝島不斷長大，我國領土一點一滴流失，這算是另一種領土侵略？

周美伍指出，金門禁限制水域是從我方領海往外算，對方再怎麼抽、怎麼改變或怎麼填，都是在對方的水域，我方會堅持底線，絕對堅守在防線上，「執法不會因為對方變大而退縮」。

至於廈門翔安機場2025年預計完工，恐與金門馬山觀測站僅隔不到5公里。周美伍重申，以後開放兩岸空運、水運安全作為，已在相關單位研討很多次，都有因應作為與指引。周美伍直言，若對方超過我方禁限制水域，一定會提出抗議，海巡署同仁24小時仍在我方禁限制水域正常執法，從來沒有放鬆過。

周美伍也強調，海巡署現有相當多強化工作包括海上巡邏，且若對岸有特殊船隻、航經或可能航經到我方禁限制水域前，就會預派兵力過去，另經由兩岸偕同執法管道，近期已舉行最少2、3次，與對岸海事執法單位聯合做違法查察。

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