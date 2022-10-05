喊冤遭檢打臉！將過期品改標再販售 立崧負責人30萬交保
台中一家食品大廠立崧遭前員工爆出，涉嫌將過期產品貼上新的生產及有效日期，改標後再繼續出貨給量販店跟直播主，張姓業者出面否認，直指員工是挾怨報復，不過經檢調搜索，傳喚涉案業者等人，漏夜偵訊後，今（5）日凌晨認定張姓負責人、廖姓會計違反食品安全衛生法、偽造文書等罪嫌，嫌疑重大，諭令分別以30萬元、15萬元具保。
一名曾在立崧食品廠工作約5年的網友爆料，立崧食品廠長期以來要求員工，把快過期或者已過期的外箱原標籤撕下來，貼上新的製印標籤繼續販售給下游業者，包含量販店跟各大直播拍賣，有時過年過節偶爾也會拿過期食材當客戶送禮，但當他向台中市衛生局食安處舉報後，過期冷凍品就全部清空，讓他提出質疑，憤而上網爆料。
台中市食安處證實有此案，稱已在接獲民眾提供情資後就火速立案處理，因涉及刑事，已將相關資料移請台中地檢署偵辦，台中地檢署也在4日至立崧食品有限公司執行搜索，今日凌晨認定公司負責人張姓男子、會計廖姓男子涉犯食品安全衛生管理法、詐欺、偽造文書等罪嫌，嫌疑重大，分別諭知具保30萬元、15萬元。
台中地檢署指出，本案是由台中市政府衛生局接獲檢舉，並經檢警衛查緝食品犯罪通報資訊系統通報本署，本署於接獲通報後立即分案，並指派檢察官指揮相關司法警察、衛生機關進行偵辦。（編輯：林莞茜）