不只古娃娃霜淇淋！全家WA!COOKIES甜點曝光 咖啡買6送6
全家前日才剛宣布和古娃娃點心品牌WA!COOKIES聯手，推出全新4款霜淇淋口味「玫瑰起司、海鹽牛奶、慢煮焦糖、海鹽焦糖」，今（5）日再加碼發表5款WA!COOKIES聯名甜品，備受喜愛的雪糕系列也同步推出新口味「紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕」，明（6）日限定一天單品咖啡、罐裝咖啡買6送6、極鬆餅買6送3。7-11則和知名飲品店老虎堂聯名合作，推出鬆餅、半月燒、黑糖塔3款秋冬限定手工甜點，愛吃甜的螞蟻人趕緊衝超商嘗鮮。
搶攻秋季甜點市場，全家再度攜手「便利商店女神」古娃娃，與其點心品牌WA!COOKIES共同推出全新5款聯名甜品，紅玉奶蓋巴斯克（52元）將台灣紅玉紅茶融入巴斯克，表面淋上生乳奶蓋；伯爵可可脆皮泡芙（45元）選用伯爵茶與苦甜巧克力、鮮奶油製成內餡；蛋糕系列則推出海鹽焦糖泡芙蛋糕（45元），以鹽之花海鹽搭配焦糖內餡，是微甜微苦的大人味；紅茶蜂蜜蛋糕（35元）也是必買款，使用蜂蜜工坊龍眼蜜搭配阿薩姆紅茶，勢必成為近期最熱門的下午茶。
一上市就廣受好評的WA!COOKIES雪糕也有新花樣，新口味「紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕」同步登場，冰殼以台茶18號製成，內餡是蜂蜜牛奶雪糕，搭配經典布朗尼及底部「焦糖奶蓋」，吃一支雪糕有如喝一杯層次十足的手搖茶飲。即日起至11月1日買WA!COOKIES雪糕，全系列任選第二件6折。明（6）日則是每月例行的「6號好咖日」，買Let’s Café單品美式、單品拿鐵、罐裝咖啡享同品項買6送6，還有極鬆餅買6送3。
7-ELEVEN則和知名飲品店老虎堂合作，使用虎式黑糖獨家配方，推出黑糖厚奶鬆餅、QQ黑糖半月燒、QQ黑糖塔共3款秋冬手工甜點，10月18日前指定手工甜點搭配CITY CAFE中杯美式、中杯拿鐵自由配59元起。