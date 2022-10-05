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國慶2.6萬顆焰火　總長30分點亮嘉義夜空

▲國慶焰火今年將在嘉義縣施放，2.6萬顆焰火總長達30分鐘，點亮嘉義夜空。（圖／嘉義縣府提供）
▲國慶焰火今年將在嘉義縣施放，2.6萬顆焰火總長達30分鐘，點亮嘉義夜空。（圖／嘉義縣府提供）

記者陳威叡／台北報導

2022-10-05 11:32:462022-10-05 11:37:51

國慶籌備委員會今（5）日上午召開記者會，主委游錫堃表示今年國慶焰火將於10日晚間8時在嘉義縣磅礡登場，施放場地位於故宮南院園區外台糖所屬空地，除結合水舞光雕、無人機和臺北愛樂管弦樂團，國人最喜愛的焰火屆時將同步施放2.6萬顆，總長達30分鐘。嘉義縣長翁章梁也指出，今年特別於活動區域規劃了國慶焰火市集，共有400攤的嘉義特色攤位，歡迎國人來「嘉」。

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▲國慶焰火今年將在嘉義縣施放，嘉義縣府推薦10處最佳觀賞地點。（圖／嘉義縣府提供）
▲國慶焰火今年將在嘉義縣施放，嘉義縣府推薦10處最佳觀賞地點。（圖／嘉義縣府提供）
翁章梁表示，國慶焰火自2004年後，睽違18年再度移師嘉義縣，今年國慶焰火晚會表演時長約45分鐘，焰火施放總長30分鐘，分為「守土衛國　你我同行」、「農工嘉義　領航起飛」、「相信自由　勇往直前」、「衝出雲天　世界同心」4個段落，將演出日出嘉義《阿里山的日出》、台語天王葉啟田組曲（《故鄉》、《寶島曼波》、《愛拚才會贏》）、台灣民謠《四月望雨》組曲、楊培安《我相信》、任賢齊《永不退縮》組曲以及台客天團五佰&China Blue組曲（《衝衝衝》、《你是我的花朵》、《世界第一等》）等經典曲目，將是一場視覺聽覺的雙重饗宴。

▲國慶焰火今年將在嘉義縣施放，嘉義縣府也規劃市集，共有400攤特色攤位。（圖／嘉義縣府提供）
▲國慶焰火今年將在嘉義縣施放，嘉義縣府也規劃市集，共有400攤特色攤位。（圖／嘉義縣府提供）
翁章梁指出，嘉義縣橫跨北回歸線23.5°，物產豐饒、既優且鮮，因此，今年特別於10日下午2時至晚上10時，於「太子大道」及「南轉運站」旁規劃了國慶焰火市集，市集中集結了全縣境內具特色的農特產品、文創、青創、伴手禮及美食共400攤，讓前來的民眾可以同時迎國慶、看焰火、享美食。

另外，嘉義縣今年也規劃了10處最佳賞景地點，包含故宮南院臨水廣場、故宮大道、太子大道、永慶高中、故宮南院北側廣場、嘉義縣府前廣場、故宮南院北側廣場、蒜頭國小、六嘉國中、嘉義高鐵站及嘉己人公園。至於喜愛登高望遠的民眾，則推薦二尖山、太平雲梯、二延平、小笠原山、半天岩、頂石棹及「你家屋頂」等，都是觀賞焰火的好去處，歡迎國人於國慶3天連假到嘉義縣旅遊，來嘉不想回家。

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