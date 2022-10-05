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開學月餘　立委批：營養午餐「月月有石斑」何時上桌？

▲立委黃國書（左）今（5）日質疑，中小學開學一個月了，營養午餐「月月有石斑」恐跳票，上桌日期仍未知。（圖／翻攝自國會頻道）
▲立委黃國書（左）今（5）日質疑，中小學開學一個月了，營養午餐「月月有石斑」恐跳票，上桌日期仍未知。（圖／翻攝自國會頻道）

記者李琦瑋／台北報導

2022-10-05 11:32:30

教育部提營養午餐3大政策，包括偏鄉中央廚房大帶小、偏鄉精進88天午餐菜單、營養午餐「月月有石斑」，但開學一個月了，許多政策仍未到位。立委黃國書今（5）日質疑，偏鄉中央廚房逾2成未完工，恐逾百所學校供餐受影響，石斑魚政策延到10月3日才決標，後續還有配送、冷藏問題，10月上旬吃得到嗎？教育部長潘文忠回應，偏鄉央廚預計10月份能完成，學校供餐一直都不受影響；石斑魚政策配合農委會、待漁業署招標完成。

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立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠列席報告業務概況，並備質詢，立委關切國中小營養午餐政策。

黃國書指出，教育部提出營養午餐3大政策，但開學一個月了，有些政策看起來恐怕會跳票，包括「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，全國有123校新擴建中央廚房，其中97校完工、符合進度17校（但不是9月完工）、進度落後則有9校，逾2成開學還未完工，恐有逾百校受到影響，想了解還未完工的26校，合約簽訂完工日為何？

潘文忠回應，偏鄉不只學生人數少，連工程都是在最偏遠的地方，招標都有難度，但目前各縣市新擴建廚房，多數已完工，今年8月評估工程應顧及品質，學校在工程進行中，採既有供餐方式因應，因此各校營養午餐的供餐、運送完全正常，不受工程進度影響，目前幾所學校只剩竣工整理，10月份就能全面完工。

黃國書提出，教育部推動午餐精進方案的88天菜單指引，耗時3個月找基層教師、營養師、午餐秘書跟學生共同研發特色菜單，但到開學前4天才給學校，讓學校來不及準備，教育部後來改說「僅供參考」；另外，原本88天菜單規劃四餐石斑魚料理，後來指引卻只找得到蝦仁、不見石斑料理，擔憂偏鄉學校吃不到石斑。

針對營養午餐「月月有石斑」政策，黃國書質疑，原本政策是9月起上路，但目前全台哪個學校已經吃到石斑？原本漁業署9月26日要決標，後來又延到10月3日才決標，但來得及在10月上旬上菜？且原定每月吃1次、一學期4次，若拖到10月多上路，各縣市趕學期前吃完，下單可能導致供貨不及，且目前看起來，漁業署採購石斑期程恐延宕，後續還有配送、冷藏等問題，教育部跟地方政府都協調好了嗎？

潘文忠表示，88天菜單原本就是以指引方式，提供給學校參考，考量許多學校會選用在地食材，不太可能讓全國所有偏鄉學校都吃一樣、千篇一律的東西；營養午餐「月月有石斑」是行政院跨部會政策，教育部配合農委會進行後續計畫，且這是外加的菜色、在既有四菜一湯外的加菜，也不會用到家長所繳餐費。

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