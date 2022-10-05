開學月餘　立委批：營養午餐「月月有石斑」何時上桌？

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃國書指出，教育部提出營養午餐3大政策，但開學一個月了，有些政策看起來恐怕會跳票，包括「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，全國有123校新擴建中央廚房，其中97校完工、符合進度17校（但不是9月完工）、進度落後則有9校，逾2成開學還未完工，恐有逾百校受到影響，想了解還未完工的26校，合約簽訂完工日為何？
潘文忠回應，偏鄉不只學生人數少，連工程都是在最偏遠的地方，招標都有難度，但目前各縣市新擴建廚房，多數已完工，今年8月評估工程應顧及品質，學校在工程進行中，採既有供餐方式因應，因此各校營養午餐的供餐、運送完全正常，不受工程進度影響，目前幾所學校只剩竣工整理，10月份就能全面完工。
黃國書提出，教育部推動午餐精進方案的88天菜單指引，耗時3個月找基層教師、營養師、午餐秘書跟學生共同研發特色菜單，但到開學前4天才給學校，讓學校來不及準備，教育部後來改說「僅供參考」；另外，原本88天菜單規劃四餐石斑魚料理，後來指引卻只找得到蝦仁、不見石斑料理，擔憂偏鄉學校吃不到石斑。
針對營養午餐「月月有石斑」政策，黃國書質疑，原本政策是9月起上路，但目前全台哪個學校已經吃到石斑？原本漁業署9月26日要決標，後來又延到10月3日才決標，但來得及在10月上旬上菜？且原定每月吃1次、一學期4次，若拖到10月多上路，各縣市趕學期前吃完，下單可能導致供貨不及，且目前看起來，漁業署採購石斑期程恐延宕，後續還有配送、冷藏等問題，教育部跟地方政府都協調好了嗎？
潘文忠表示，88天菜單原本就是以指引方式，提供給學校參考，考量許多學校會選用在地食材，不太可能讓全國所有偏鄉學校都吃一樣、千篇一律的東西；營養午餐「月月有石斑」是行政院跨部會政策，教育部配合農委會進行後續計畫，且這是外加的菜色、在既有四菜一湯外的加菜，也不會用到家長所繳餐費。