警大確認侯友宜博士資格 林佳龍再提三疑問請警大也說明
民進黨新北市長候選人林佳龍今（5）日到新店碧潭與同黨新北市議員候選人陳乃瑜聯手宣傳推動碧潭觀光休憩及政策，對於立法委員葉毓蘭行文警大確認侯友宜入學資格跟學歷沒有問題，林佳龍則是針對侯友宜直攻博士提出相當碩士的論文下落、論文資料取得有無違法及畢業時間兜不攏等3點疑問，也希望警察大學能提供給立委一併說明。
林佳龍表示，侯市長學士直攻博士學位是警察大學的特例也涉及特權，侯表達要接受檢視，但說明卻沒有針對外界質疑說清楚，第一點包含申請學士直攻博士要有相當碩士的論文，但論文不見了；第二則是博士論文資料內容的取得是有爭議甚至涉及違法的；第三點則是畢業時間兜不攏，一下講是4年一下是5年，到底侯市長是甚麼時間畢業的？
林佳龍進一步指出，當年警大為侯市長開這扇門後來又關掉，形成特例，但一定是符合程序的，只是實質的內容外界質疑，包含相當碩士論文的著作在哪裡？是否是他本人著作？以及撰寫博士論文當中取得資料程序內容有無違法？還有最後畢業的時間、口試還有課程相關疑問，希望警大也能提供給立法委員，一併說明，讓這件事情能放在陽光下開誠佈公，加以檢視，這也是侯市長所說的公平，歡迎大家檢視。
對此上午出席市政會議的侯友宜在會後針對警大表示論文跟學位都符合規定，強調4年前事實就是如此，4年後來看檢視還是如此，事實就是事實，在這個過程大家都很辛苦，謝謝大家，也歡迎大家檢視。