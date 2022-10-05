搶佔美國電動校車市場！經部：估2025年車電產值達6千億
立法院經濟委員會今（5）日邀請經濟部長王美花列席報告業務概況，並備質詢，報告期間指出，預估台灣2025年車電產值將達6千億元，目前已促成車輛中心與美國OPTIMAL集團技術合作，創立「優車智能股份有限公司」，搶占未來美國智慧電動校車市場。王美花進一步承諾，將積極與價值相近的國際夥伴在全球新興科技運用永續淨零碳排上緊密合作，強化供應鏈韌性，維持台灣的關鍵地位。
在2050淨零轉型趨勢下，各國積極投入電動車發展，經濟部表示，台灣科技優勢，除了可参與車用電腦、車用控制外，電動車對高階晶片的大量需求，也讓台灣IC設計在智慧座艙、自駕等嶄新應用領域，具有切入利基，「預估台灣2025年車電產值將達6千億元。」
經濟部透過法人挹注資源，建立動力總成、固態電池、智慧座艙等智慧電動車關鍵自主技術，同時協助具潛力的關鍵零組件及系統廠商通過國際測試驗證，進入國際車廠供應鏈。
經濟部報告中提到，已促成車輛中心與美國OPTIMAL集團技術合作，創立「優車智能股份有限公司」，搶占未來美國智慧電動校車市場。此外，針對在地生產電動車，經濟部已協助2家業者符合交通部電動巴士示範運行國產化要求，目前已投入客運營運及拓展日本外銷市場。
王美花於報告時指出，面對地緣政治的風險升溫，世界需要一個安全的供應鏈，從支援全由支援經盼產能，到協助各國推動半導體產業，台灣已經向世界證明，台灣是一個值得信賴的合作夥伴。經濟部也承諾將積極與價值相近的國際夥伴，在全球新興科技運用永續淨零碳排上緊密合作，強化供應鏈韌性，維持台灣的關鍵地位。