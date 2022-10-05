NBA／30隊總管大調查 誰能奪下總冠軍?

NBA官網公布總管問卷調查結果，此份問券是針對各獎項進行投票，其中有43%的人認為公鹿會拿下冠軍，衛冕軍勇是25%緊追在後，另外尋求東山再起的快艇和東區強權塞爾提克，則分別是21、11%。 我是廣告 請繼續往下閱讀 至於MVP大熱門，獨行俠Luka Doncic力壓「字母哥」Giannis Antetokounmpo，Doncic獲得近一半48%的選票，Antetokounmpo則是34%，至於Joel Embiid則拿下14%，緊追其後，Stephen Curry則只有3%。Stephen Curry雖不被看好能拿下MVP，但評選當今最佳後衛，他獲得72%的選票，至於NBA最佳射手，他則以91%的選票力壓群雄。另外，55%的總管會讓Curry投致勝球，52%的總管認為他是最容易讓各隊教練改變防守策略的人，81%的總管認為Curry是當今最擅長打無球跑動的球員。新人王人選由魔術新科狀元Paolo Banchero獲得79%的選票，看好能成為新人王，首輪第4順位的Keegan Murray在夏季聯賽大殺四方，逆勢獲得31%選票，緊追在後。損失近百萬 國寶集團將高球場改造成天然健走場NBA／才剛簽41億大約 英雄哥熱身賽膝傷倒地PLG／鋼鐵人聘請金牌體能教練 塞爾維亞米洛斯加盟中華隊的靈魂人物 「粥湯豪」終點前抽筋錯過單站冠軍