2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

鏡電視審照疑點重重？洪孟楷：開公聽會請時任委員對質

▲立委洪孟楷質疑，NCC在第999次委員會議審議中，並未表決、投票，即逕自通過審照，應成立調閱小組，「將行政機關的資料徹底攤在陽光下」。（圖／記者朱永強攝,2022.10.05）
▲立委洪孟楷質疑，NCC在第999次委員會議審議中，並未表決、投票，即逕自通過審照，應成立調閱小組，「將行政機關的資料徹底攤在陽光下」。（圖／記者朱永強攝,2022.10.05）

記者黃仁杰／台北報導

2022-10-05 11:51:22

鏡電視審照風波在股東會錄音檔遭到公開後更上一層樓，更引發各界質疑府院已經將手伸入國家通訊傳播委員會（NCC），介入審照，陳耀祥今（5）日赴立法院交通委員會，針對「鏡電視設置爭議對國家通訊傳播 委員會獨立公正性之影響」進行專題報告，立委洪孟楷便質疑，NCC在第999次委員會議審議中，並未表決、投票，即逕自通過審照，應成立調閱小組，「將行政機關的資料徹底攤在陽光下」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨立委鄭麗文質疑，鏡電視在第二階段的110 年申設案審議進行了將近一年，NCC數次繼續去函要求鏡電視補正回覆，其中，NCC在8月24日與鏡電視訪談是董總私自處理的內容，也沒有經過董監事會同意，後來NCC9月20日去函鏡電視要求補正，但又遭董總扣留，繞過董監事會，主委知情嗎？鏡電視內部的吹哨者提供的資料顯示，董總欺瞞NCC，9月22日又有3位董監事、財務長再回覆不知情，「就是董事長和總經理造假」。

對此，陳耀祥回應，後續都有請董總、其他董監事到會陳述，都有到場，如果最終沒有辦法達成對於行政處分的要求，最嚴重的就是廢止執照，不過因為有SOP還有其他綜合考量，雖時都有資料出現，沒辦法有一定的時間表。鄭麗文放話，「NCC能否擦亮招牌，鏡電視審照才是真正關鍵，如果還要聽上級的指示，只要護航，到時候一定會告你們瀆職、圖利」。

洪孟楷也指出，今天那麼多的媒體大家都在看，因為如果錄音檔都屬實，那這是一個「總統級」醜聞，「不知道今年NCC所有文官能不能抬起頭來，認為任職非常光榮」，近期有一個網路民調，認為NCC已經開「民主倒車」向民進黨效忠，在錄音檔被揭露時，裴偉說是被變造剪接，到後來又改口是「膨風」的，前後矛盾不一，甚至提到這是「總統的意思」，請前民進黨秘書長洪耀福對NCC進行關說。

陳耀祥則說，院長絕對沒有介入，而自己和洪耀福本來就認識，但對於錄音帶所述的「總統的意思」這是絕對沒有的，鏡電視審照過程中當然有來自各界很多的關心，但自己不認為是所謂的關說。

洪孟楷進一步質疑，在NCC第999次會議是5人贊成、2人反對，但當時並沒有表決、沒有投票，委員在會議記錄上表達非常多意見，但沒有公開證實說到底是支持還是反對，「這就是一個謬論，不是事實」，今年也會臨時提案要求成立調閱小組，希望不分朝野共同支持，將行政機關的資料徹底攤在陽光下，也可以將時任委員找來，公開向國人說明，到底999次會議陳耀祥是如何達成讓鏡電視執照拿到手的結論。

NCC於今日報告中表示，NCC為獨立監理機關，各委員獨立行使職權，並透過委員合議制， 以嚴守客觀、中立及專業之立場依法監理，後續並將依法審理「鏡電 視新聞台」等相關案件，如於程序中發現有不法情事，亦將依法究辦， 並以實際監理作為維護監理機關的獨立與公正。

鏡電視審照爭議延燒！藍委群起圍轟：陳耀祥下台

鏡電視案NCC遭控洩密裴偉　陳耀祥強調：相信公務員

蘇貞昌否認干預鏡電視案　蔣辦轟：職業說謊家

裴偉稱府院介入鏡電視案「講過頭！」陳椒華籲別再騙

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀