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國慶晚會桃園登場　樂天女孩獻舞、玖壹壹壓軸開唱

▲樂天女孩將在國慶晚會帶來演出，另免費贈送2000張10月10日主場左外野球票。（圖／翻攝自Rakuten Monkeys臉書）
▲樂天女孩將在國慶晚會帶來演出，另免費贈送2000張10月10日主場左外野球票。（圖／翻攝自Rakuten Monkeys臉書）

記者陳威叡／台北報導

2022-10-05 12:02:302022-10-05 12:15:03

雙十晚會再度移師桃園市，國慶籌備委員會今（5）日上午召開記者會，主委游錫堃說明今年的國慶晚會由僑務委員會、文化部及桃園市府共同辦理，今年活動節目融合原住民、客家、閩南與新住民等四大文化，場場熱鬧不斷，歡迎大家一起來為國慶日暖場慶生；桃園市府也公布卡司，包括樂天女孩、最美歐巴桑陳美鳳、保庇天后王彩樺帶來演出外，由玖壹壹壓軸登台。

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▲國慶晚會9日下午5時30分將在桃園陽光劇場登場。（圖／國慶籌備委員會提供）
▲國慶晚會9日下午5時30分將在桃園陽光劇場登場。（圖／國慶籌備委員會提供）
桃園市副市長李憲明代表鄭市長出席表示，桃園是國門之都，許多重要國家建設計畫皆選在桃園推動，國慶晚會睽違3年再度於桃園舉行，今年舉辦場地特別選在鄰近機場的陽光劇場，預計10月9日下午5時30分舉行，4時30分起開放民眾自由入場。

▲國慶晚會陽光劇場周邊將進行交管（圖／國慶籌備委員會提供）
▲國慶晚會陽光劇場周邊將進行交管（圖／國慶籌備委員會提供）
李憲明說明，今年國慶晚會邀請年輕朋友喜愛的嘻哈天團「玖壹壹」、金曲歌手許富凱、人氣偶像陳芳語、樂天女孩、舒米恩、黃宇寒等，還有最美歐巴桑陳美鳳、保庇天后王彩樺輪番登台獻唱；此外，也邀請桃園在地龍潭愛樂管弦樂團、原林藝術舞集，以及僑胞合唱團帶來精彩演出，希望透過音樂、舞蹈等藝術表演凝聚海內外同胞的心，共同支持台灣、守護土地、保衛人民。

▲國慶晚會將免費贈送2000張樂天桃猿10月10日主場左外野球票。（圖／桃園市府提供）
▲國慶晚會將免費贈送2000張樂天桃猿10月10日主場左外野球票。（圖／桃園市府提供）
李憲明表示，桃園陽光劇場於去年底啟用，場地最多可容納1.5萬人，同時設有5G轉播設備，可以進行異地共演，是非常適合舉辦大型活動的場地；此外，鄰近的國際原住民族文化創意產業園區與財團法人原住民族文化事業基金會永久會址也即將完工啟用，協助推廣原住民族文化；陽光劇場周邊還有橫山書法藝術公園及橫山書法藝術館，保留了桃園的埤塘文化，環境十分優美，歡迎僑胞及國人造訪。

另桃園陽光劇場緊鄰桃園機場捷運A17領航站，交通便捷。國慶晚會當天周邊道路包含領航北路四段、大成路二段、大豐四街將進行交通管制，禁止一般車輛進入，請民眾搭乘公車前往桃園高鐵站，再轉乘機場捷運或接駁車前往活動會場。

李憲明最後表示，當天入場民眾可獲得國慶限量紀念加油棒，憑桃園市民卡還可參加抽獎活動，獎項包含YAMAHA電動車、華信航空澎湖、金門機票及中華航空日本線機票等大獎；另外也將免費贈送2000張樂天桃猿10月10日主場左外野球票，邀請大家一起來桃園看棒球、迎國慶。

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