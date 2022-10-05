六福村墓碑鎮回來了！重現百人活屍 雙十延長營業玩到爽
一年一度的萬聖節想好怎麼「假鬼假怪」了嗎？還沒想到沒關係，先來六福村「墓碑鎮」享受濃濃萬聖氣氛，邀你膽子夠大就來挑戰。恰逢為期三天（10/8~10/10）雙十連假，除加長營業時間到19:30外，六福村更加碼推出雙十專屬優惠，只要二人同行即享入園優惠1,010元（原價1,998元）。搭配KKday推出的「萬聖墓碑特快車」，不用一個小時就到園區。若你膽子不夠大也沒關係，KKday也集結眾多療癒行程，包括泡湯、賞楓、露營，讓你整個十月免出國，在台灣也能享受國外風光。
萬聖節雖是外國人的節日，台灣的民眾每年也非常興奮共襄盛舉。六福村每年萬聖節都有豐富活動，今年也不例外，邁入第6周年的六福村年度經典活動「2022惡靈厄惡 墓碑鎮」，園區斥資百萬以國際光雕技術打造夜間鬼城沉浸式體驗；當然還有最令人期待百人活屍遊行、充滿萬盛風情的藝術裝置能拍好拍滿，玩到肚子餓也有惡靈餐廳、暗黑美食滿足你的胃口，膽子夠大就邀你來挑戰。為響應即將到來的雙十國慶，六福村連續3天營業時間延長至19:30，讓你一次玩個夠本；另還加碼推出雙十專屬優惠，只要二人同行即享入園優惠1,010元。
此外，六福村還跟KKday攜手推出直達惡靈巴士「萬聖墓碑特快車」，從台北車站搭乘不到一個小時就能抵達樂園，由KKday獨家特賣299元起，加碼贈送勇士早餐，真芳碳烤吐司招牌豬肉蛋吐司一份。
膽子不夠大嗎？沒關係，KKday在解封出國前幫你準備好一系列行程。有不需去韓國、歐洲就能看到的賞楓行，即日起推出秋冬熱門旅遊景點66折起的優惠，迎接賞楓旺季再加碼推出1元搶購活動，可用銅板價參加嘉義阿里山、新竹司馬庫斯、宜蘭太平山、南投杉林溪一日遊行程，每項商品限量10個名額。
天氣漸涼可以走出戶外了！KKday推出免搭帳輕鬆露營體驗，推薦苗栗熱門露營區「小日子露營區」、「黃金梯田露營地」、「桃樂絲免裝備風格露營」，入住即贈1泊2食，園區內還可欣賞到季節限定的杭菊或是遠眺夕陽及夜景，讓你盡情享受大自然風情；想帶寵物一起旅遊則推薦「台東美山晴露營區」，提供寵物友善小木屋露營，可欣賞海景、遠眺三仙台。
泡湯也是秋冬民眾旅遊首選，像是凱撒飯店旗下的精品酒店「阿樹國際旅店」，其中特色仰心湯屋90分鐘搭配雙人下午茶，由KKday獨家販售專案價1,888元起；北部泡湯還有北投南豐天玥泉溫泉會館、日勝生加賀屋國際溫泉飯店、台北甲山林湯旅等，隨時都能享受高級度假感。