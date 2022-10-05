綠能成績下降？王美花：全年再生能源佔比仍持續增加

國民黨立委楊瓊瓔今（5）日指出，根據能源局公布的能源統計月報，今年7月再生能源發電占總發電量比率為7.3%，相較今年2至6月的平均7.45%，顯示佔比下降，甚至不到「2025年非核家園」15%目標的一半，對此，經濟部長王美花回應，全年整體再生能源佔比仍持續增加，只是夏季平均用電量比冬季高，因此發電量的分母變大，再生能源即使分子不變，在這段期間的佔比也會相對較小。
立法院經濟委員會今日邀請經濟部長王美花列席報告業務概況，並備質詢。質詢期間，立委楊瓊瓔提到，根據能源局公布的能源統計月報，今年7月再生能源發電占總發電量比例為7.3%，與今年2至6月的平均7.45%相比，顯示佔比下降，7月再生能源發電甚至不到「2025年非核家園」15%目標的一半。
王美花回應，台灣的用電量有夏季、冬季之分，若單單只看夏季，確實是用電量最高的時候，再生能源佔比也會相對較小，但是就全年來看，整體再生能源一直在增加。
楊瓊瓔再提能源統計月報，7月因為燃料成本大漲，平均每人負擔能源進口值從去年7月的每人5069元，至今年7月一口氣跳至1萬119元，她表示，年增近一倍，顯見能源進口成本漲幅極大，經濟部透過漲電一直加重人民的負擔，她要求經濟部回應因應對策。
王美花強調，這是全球的問題，很多國家電價甚至上漲好幾倍，7月份針對大戶上漲電價15%，就是要來適度的反應成本，至於先前行政院長蘇貞昌頻頻提到，增資1500億是要給台電用於強化電網韌性，王美花解釋，增資主要目的為穩定供電。