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三重警打錯人還告傷害！受害者不敢住新北　籲侯友宜說明

▲三重警暴力毆打民眾，時力立委陪同受害者舉行記者會，呼籲新北市長侯友宜出來面對。（圖／邱顯智辦公室提供）
▲三重警暴力毆打民眾，時力立委陪同受害者舉行記者會，呼籲新北市長侯友宜出來面對。（圖／邱顯智辦公室提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-10-05 12:21:342022-10-05 12:28:38

新北市三重區一名黃姓男子於上（9）月20日，遭三重分局永福派出所員警誤認為通緝犯，將無辜黃姓民眾打到渾身是傷。時代力量質疑新北市警察局、警政署，甚至是新北市長侯友宜至今依舊默不作聲。時力立委今（5）日陪同受暴當事人黃連順召開記者會，公開要求侯友宜與警政署出來面對，呼籲別再放任害群之馬，拖累廣大基層警員，讓市民擔心受怕。

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時力立委邱顯智表示，黃連順遭到三重分局的便衣警察無故毆打，是非常離譜的違紀事件，警察職權行使法第4條第1項規定：「警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分，並應告知事由。」但這兩位便衣警察不僅沒穿制服，也沒有出示證件表明身分。接下來，警察的處置作為更是荒唐，違背逮捕必須遵守警察職權行使法第3條第1項的比例原則：「不得逾越所欲達成執行目的之必要限度，且應以對人民權益侵害最少之適當方法為之。」甚至直到警車、到了派出所，還對人家動手動腳，完全就是發洩自己的情緒。

邱顯智痛批，黃連順今天還收到偵查的傳票，告知他因為被害人犯了傷害罪，根本是做賊的喊抓賊，且施暴員警仍繼續持勤，更是令人無法苟同。邱顯智諷刺，過去侯友宜不時對警政議題發表看法的態度，但此次面對三重分局如此明顯的違紀事件，卻僅以「如果警察做錯」來輕描淡寫帶過，明顯避重就輕，不僅有愧警察市長的稱號，更逃避了新北市政府對警政問題應該擔負的責任。

王婉諭痛批，在2022年的今天，人民卻還要活在警察可能會濫權打人的恐懼裡，而從中央的警政署，到號稱警察市長的侯友宜，在這整起荒唐的事件中，卻都像神隱一般假裝什麼是也沒發生。她反問，當事人有站出來向社會大眾呼籲的勇氣，新北市政府、警政署有檢討、承擔、面對的勇氣嗎？

王婉諭強調，警察無故毆打並非新北市警局近來唯一的違紀事件，這不僅凸顯新北市警政的螺絲鬆了，更讓人不禁質疑侯友宜的警政專業和魄力到哪裡去了？王婉諭也攤出歷年數據表示，歷年警察違紀與執法不當的行徑層出不窮，而侯友宜在事發長達 12 天之後，才針對這次受害者回應。

王婉諭也提出兩點要求，第一，呼籲新北市警局、警政署務必完整提供當初在三重永福派出所的攝影內容；第二，請侯友宜不要袒護害群之馬，應盡速將真相攤開來，調查與嚴懲違紀警員，讓台灣人民重新信任警員，也還給受害者和大多數競競業業的員警一個公道。呼籲侯友宜別再閃躲，只想拚選舉而不面對新北市的警政問題。

黃連順表示，他相信多數警員在執勤時都是奉公守法，如果那些害群之馬可以被輕輕放下，那公道在哪裡？他痛訴，從那兩位警員只被記過的事情被揭發到現在，政府的反應非常消極，在立委站出來說話後，警政署的督察才來關懷這個案件，他在感謝之餘，還是不禁想問為何看不到政府的後續作為，甚至由於心生畏懼，得忍痛搬離現在的居所地，不敢再住新北，他懇請侯友宜出來說句公道話，讓市民能免於恐懼當中。

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