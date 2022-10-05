三重警打錯人還告傷害！受害者不敢住新北　籲侯友宜說明

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邱顯智痛批，黃連順今天還收到偵查的傳票，告知他因為被害人犯了傷害罪，根本是做賊的喊抓賊，且施暴員警仍繼續持勤，更是令人無法苟同。邱顯智諷刺，過去侯友宜不時對警政議題發表看法的態度，但此次面對三重分局如此明顯的違紀事件，卻僅以「如果警察做錯」來輕描淡寫帶過，明顯避重就輕，不僅有愧警察市長的稱號，更逃避了新北市政府對警政問題應該擔負的責任。
王婉諭痛批，在2022年的今天，人民卻還要活在警察可能會濫權打人的恐懼裡，而從中央的警政署，到號稱警察市長的侯友宜，在這整起荒唐的事件中，卻都像神隱一般假裝什麼是也沒發生。她反問，當事人有站出來向社會大眾呼籲的勇氣，新北市政府、警政署有檢討、承擔、面對的勇氣嗎？
王婉諭強調，警察無故毆打並非新北市警局近來唯一的違紀事件，這不僅凸顯新北市警政的螺絲鬆了，更讓人不禁質疑侯友宜的警政專業和魄力到哪裡去了？王婉諭也攤出歷年數據表示，歷年警察違紀與執法不當的行徑層出不窮，而侯友宜在事發長達 12 天之後，才針對這次受害者回應。
王婉諭也提出兩點要求，第一，呼籲新北市警局、警政署務必完整提供當初在三重永福派出所的攝影內容；第二，請侯友宜不要袒護害群之馬，應盡速將真相攤開來，調查與嚴懲違紀警員，讓台灣人民重新信任警員，也還給受害者和大多數競競業業的員警一個公道。呼籲侯友宜別再閃躲，只想拚選舉而不面對新北市的警政問題。
黃連順表示，他相信多數警員在執勤時都是奉公守法，如果那些害群之馬可以被輕輕放下，那公道在哪裡？他痛訴，從那兩位警員只被記過的事情被揭發到現在，政府的反應非常消極，在立委站出來說話後，警政署的督察才來關懷這個案件，他在感謝之餘，還是不禁想問為何看不到政府的後續作為，甚至由於心生畏懼，得忍痛搬離現在的居所地，不敢再住新北，他懇請侯友宜出來說句公道話，讓市民能免於恐懼當中。