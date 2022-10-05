天王星小孩被爆「感情醜聞」　道歉錄音檔、私訊曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
事發後，小孩很有誠意的跟網美道歉，並承諾絕不會再做出這種事，坦言自己當天「爆掉」才會犯錯，網美因不甘被不是男朋友的人如此對待，便問小孩要不要在一起，小孩也同意，怎料，才過一星期，小孩就對女友冷處理，不僅經常跑到曖昧女生的家，還每天喝酒。
小孩後來告訴網美，認為自己不夠了解女生，當初衝動做了交往的決定，覺得兩人當朋友就好，想結束關係，對此，網美友人相當不滿，「要怎麼讓一個傷了身傷了心的女生，接受這件事情，小孩曾說他會彌補XX，但不管任何人都不覺得他有做到，我認為一個女生發生這種事情，都會非常難受」，網美也發重誓，稱自己所說的句句屬實。
網美公開小孩的道歉錄音檔及私訊，寫下：「我真的不想忍耐，也不想退讓了！每一次我都是我一味的忍讓男人對我做的糟糕的事情，但這次你要我不要讓傷害你，你說了三次，我做到了！但你沒有，我真的想認真了！你自己也說你不是不想認真，但還是這樣！我知道我這樣也是讓我自己難堪，但我真的不想忍耐了！」直言自己很難過，對小孩很失望，不想再當好欺負的女生。
稍早，網美再發文，強調是針對小孩的錯誤行為，不要外界牽扯無關的人，或是對小孩做不必要的攻擊，也後悔沒有保護好自己，「我以為只要我做好一個女朋友該有的樣子，別人也會願意放下以前發生的事，好好交往」、「（我）也問過他，跟我交往你後悔嗎？我們都沒有後悔過衝動的決定，我只希望我們都負起責任」，稱兩人都有做錯的地方。
《NOWnews今日新聞》詢問《原子少年》節目製作人詹仁雄，他表示，不知道小孩有女朋友，不清楚整件事情，還在了解中。
小孩下午在IG貼出全黑圖，寫下：「很抱歉今天早上打擾了大家。我和女生認識到交往的過程有愉快，也有沒顧慮到對方心情的地方，今天看到貼文，知道她這陣子的感受這麼不好，我感到很自責。她是很善良的女生，我不希望因為我的關係，讓網路上的評判言論影響到她的生活。我也會更加督促自己的行為，更加意識到自己身為公眾人物的身分和社會責任，為自己的言行舉止負責，並接受公司對我的一切懲處，非常抱歉讓關心我的人擔心了。」（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！