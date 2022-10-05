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昆士蘭搭景重現「峇里島」　東南亞風情豪華渡假村曝　

▲奧斯卡金像獎得主喬治克隆尼 （George Clooney） 和茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）在大銀幕上重聚，飾演一對離婚夫婦前往「峇里島」。（圖／新光影城）
▲奧斯卡金像獎得主喬治克隆尼 （George Clooney） 和茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）在大銀幕上重聚，飾演一對離婚夫婦前往「峇里島」。（圖／新光影城）

記者賴正琳／綜合報導

2022-10-05 12:10:50

奧斯卡金像獎得主喬治克隆尼 （George Clooney） 和茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）在大銀幕上重聚，飾演一對離婚夫婦前往「峇里島」，攔截女兒莉莉即將舉辦的婚禮，避免重蹈他們當年的覆轍。片中讓觀眾們念念不忘的「峇里島」，實際上取景地是位在澳洲昆士蘭，其中大堡礁的聖靈群島的多座頂級豪華度假村，更是佔據電影中絕大多數的經典場景。

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昆士蘭的聖靈群島（The Whitsundays）一直是澳洲最知名的度假勝地之一，聖靈群島位在大堡礁的中心地帶，也是是浪漫喜劇《幸福入場券》（Ticket to Paradise） 最主要的取景、拍攝地，觀眾除了因為喬治克隆尼和茱莉亞羅勃茲等一票巨星的搞笑演出著迷外，肯定也被電影中的豪華度假村抓住目光，以下就讓我們來揭開漢密爾頓島（Hamilton Island）上qualia Resort和棕櫚灣度假酒店 （Palm Bay Resort），這兩座集魅力、豪華、雅緻又極具私密的度假天堂面紗。

為了符合《幸福入場券》中「峇里島」的背景設定，因此電影拍攝劇組特別替每個度假村改頭換面，創造出印尼海島、以假亂真的度假氛圍。即使硬體設備再怎麼樣重現峇里島風格，卻依然無法忽視圍繞在度假村周圍，猶如Tiffany藍的湛藍海水顏色，如此令人印象深刻、難以忘懷的藍色，就是被稱作「島嶼天堂藍」（Island Paradise），昆士蘭獨有的色彩。

qualia度假村（qualia Resort） 是電影中奢華度假村的主要拍攝地，喬治克隆尼和茱莉亞羅勃茲這對離婚夫妻，在此有多場精彩對手戲，除了海灘別墅外，Long Pavilion酒吧和Spa qualia都出現在電影中。qualia Resort是漢密爾頓島最奢華的頂級度假村之一，僅接待16歲以上旅客入住，位在漢密爾頓島最安靜的北側， 120平方公尺的獨棟式亭閣式建築，坐擁無邊際私人泳池，入住於此的旅客，能夠享有百分之百的私密性，在私人別墅裡亦能輕鬆坐擁聖靈群島的絕美風光。

電影中的婚前派對和足球比賽則是發生在漢密爾頓島（Hamilton Island）的貓眼海灘 （Catseye Beach），劇中另一場意外浪漫邂逅，則是在另一側的樹山 （One Tree Hill ）拍攝 。

其中佈景設計改變最大的是棕櫚灣度假村 （Palm Bay Resort）， 在電影裡，棕櫚灣 （Palm Bay） 被改造為一個「峇里島風」的家庭式住宅，還有一片專屬的海藻農場。這座小巧的度假村位在在長島（Long Island） ，23座海濱別墅錯落在熱帶花園之中，精緻小巧獨棟別墅，能夠輕鬆眺望聖靈群島海天一色的美景。

無論是在電影或現實世界，棕櫚灣度假村就像是明信片上，最經典、符合世人期待的熱帶島嶼隱居住所，搖曳的棕櫚樹、灌木叢將獨棟度假屋團團包圍，營造出特有的熱帶島嶼風情。抵達度假村的方式也非常多元化，旅客選擇搭乘直升機從天而降，或是來一次特別的水上飛機之旅，當然也能選擇搭快艇直達度假村門口。另外，新光影城邀請觀眾看電影抽臺北－布里斯本來回機票！現在前往新光影城粉絲團，完成指定步驟，有機會獲得台北-布里斯本來回機票。

▲海景有昆士蘭獨有的色彩。（圖／昆士蘭觀光局）
▲海景有昆士蘭獨有的色彩。（圖／昆士蘭觀光局）

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