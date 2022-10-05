昆士蘭搭景重現「峇里島」　東南亞風情豪華渡假村曝　

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為了符合《幸福入場券》中「峇里島」的背景設定，因此電影拍攝劇組特別替每個度假村改頭換面，創造出印尼海島、以假亂真的度假氛圍。即使硬體設備再怎麼樣重現峇里島風格，卻依然無法忽視圍繞在度假村周圍，猶如Tiffany藍的湛藍海水顏色，如此令人印象深刻、難以忘懷的藍色，就是被稱作「島嶼天堂藍」（Island Paradise），昆士蘭獨有的色彩。
qualia度假村（qualia Resort） 是電影中奢華度假村的主要拍攝地，喬治克隆尼和茱莉亞羅勃茲這對離婚夫妻，在此有多場精彩對手戲，除了海灘別墅外，Long Pavilion酒吧和Spa qualia都出現在電影中。qualia Resort是漢密爾頓島最奢華的頂級度假村之一，僅接待16歲以上旅客入住，位在漢密爾頓島最安靜的北側， 120平方公尺的獨棟式亭閣式建築，坐擁無邊際私人泳池，入住於此的旅客，能夠享有百分之百的私密性，在私人別墅裡亦能輕鬆坐擁聖靈群島的絕美風光。
電影中的婚前派對和足球比賽則是發生在漢密爾頓島（Hamilton Island）的貓眼海灘 （Catseye Beach），劇中另一場意外浪漫邂逅，則是在另一側的樹山 （One Tree Hill ）拍攝 。
其中佈景設計改變最大的是棕櫚灣度假村 （Palm Bay Resort）， 在電影裡，棕櫚灣 （Palm Bay） 被改造為一個「峇里島風」的家庭式住宅，還有一片專屬的海藻農場。這座小巧的度假村位在在長島（Long Island） ，23座海濱別墅錯落在熱帶花園之中，精緻小巧獨棟別墅，能夠輕鬆眺望聖靈群島海天一色的美景。
無論是在電影或現實世界，棕櫚灣度假村就像是明信片上，最經典、符合世人期待的熱帶島嶼隱居住所，搖曳的棕櫚樹、灌木叢將獨棟度假屋團團包圍，營造出特有的熱帶島嶼風情。抵達度假村的方式也非常多元化，旅客選擇搭乘直升機從天而降，或是來一次特別的水上飛機之旅，當然也能選擇搭快艇直達度假村門口。另外，新光影城邀請觀眾看電影抽臺北－布里斯本來回機票！現在前往新光影城粉絲團，完成指定步驟，有機會獲得台北-布里斯本來回機票。