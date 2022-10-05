中小學教師越來越老　全教總籲：延長至58歲退休應取消

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潘文忠表示，主要是成為正式教師的年齡有延長，再加上這2年多來，地方政府辦教師甄試時受到影響，但今年、110學年度全國中小學共新聘5000位新進教師，教育部會觀察今年甄試人數、要求縣市在人才方面要永續規劃，讓更多新進教師進入校園。
全教總理事長侯俊良指出，據教育部統計資料，明顯看出無論高國中小，教師平均年齡在各級學校均逐年提高，34歲以下的老師占比大幅降低，55歲以上的占比則是遽增，隨著116年以後月退休年齡不得低於55歲，122後不得低於58歲，依此趨勢，未來幾年中小學教師平均年齡還會逐年增高，不積極面對，情況只會越來越惡化。
全教總2013年曾委託民調機構調查，有8成5民眾希望中小學導師小於55歲，7成3認為中小學教師最佳工作年齡是55歲以下，普遍反映了國人對於中小學教師工作狀態的認知。
全教總表示，民國122年後的中小學教師月退休資格延長至58歲，勢必造成教育現場人力老化，並導致師資培育停滯，影響教育品質與進步，因此建議取消58歲月退門檻，回復原月退休年齡，讓資深老師自行決定是否留任，空出的職缺將可同步招聘年輕教師，逐步調整教師年齡結構。
目前月退休年齡尚在過渡期間，為何資深老師退休意願偏低？侯俊良表示，主要原因就是年改延後退休並減少給付，不僅如此，年改還訂定了錯誤的替代率方案，所得替代率限制造成年資越久，扣減比率越高，根本和鼓勵久任的作法背道而馳，全教總要求政府承認錯誤並取消替代率天花板，制定年資與給付均等的替代率新方案，以增加資深人員退休誘因。
侯俊良指出，明年112新制人員未來退休可以領到「公保年金」與退撫新制的月退休金，相較之下，目前已退休及現職人員在年改方案下，卻無法領取公保年金給付，建議同步修法讓公保與退撫所得脫鉤分計，未來不分世代與新舊制的公教人員，都能領取本來就屬於他們的雙層年金。
侯俊良強調，資深教師退休是補新進教師擔任職務，因此一個資深教師退休後補新進教師，一年將可省下近60萬人事費，55歲與58歲退休的人事成本也相去不遠，但卡住年輕教師的工作機會，58歲退休對國家整體財政更不經濟。
全教總主張，中小學教師退休年齡不宜超過55歲，並提醒，隨著教師退休年齡不斷延後，中小學教師平均年齡還會持續增高，堪稱是國教的重大危機，請朝野正視國教品質。