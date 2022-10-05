串聯「新」力量　桃園移民署展開新住民會議

移民署北區事務大隊桃園市服務站於4日上午召開「新住民關懷網絡會議」，邀集桃園地區60多個服務新住民的公、私部門網絡成員在桃園市政府共同參與，本會議目的在連結桃園市轄區內新住民事務工作者，透過政府施政宣導、經驗分享及業務交流方式，希望藉著與夥伴間的資訊更新、溝通與回饋，綜整轄內新住民照顧服務工作，發揮網絡聯繫及資源運作的功能，以完善服務新住民。
桃園市服務站主任黃英貴表示，因9合1選舉將屆，會中特別邀請桃園地方檢察署主任檢察官康惠龍到場進行反賄選宣導，康主任檢察官首先介紹多種賄選態樣，包括現金買票、招待餐飲旅遊或贈送禮物等，另說明「反賄五部曲」，就是「接」-接近候選人或樁腳；「保」-保存證據；「打」-撥打檢舉專線；「訴」-起訴就領1/4獎金；「搞定」-等判決確定就領得全部獎金。另重申檢舉賄選人身分會嚴格保密，檢舉獎金最高1,000萬元，可向桃園市服務站或專勤隊檢舉（03-3310409分機120、123或2174577），最後呼籲賄選是貪腐之病毒，全民一起來掃毒，守護臺灣的民主價值。
此外，會中也請桃園監理站介紹將於今年11月1日新上路的「道路交通管理處罰條例」電動自行車相關規定，因新住民很多騎乘電動自行車，新制上路和生活實在息息相關。新制電動自行車騎乘須合格掛牌，否則可罰1200到3600元，須投保強制責任險且年滿14歲才可騎乘，時速不得超過25公里，擅自改裝合格的電動自行車將最高處新臺幣5,400元；此外也提醒酒後騎乘電動機車將觸犯公共危險罪，千萬不要因酒後騎車肇事造成遺憾。
桃園市服務站主任黃英貴表示，目前桃園市新住民人數已逾6萬人，新住民歸化國籍並設戶籍(領到身分證)4個月後，便可跟國人一樣享有投票權，為避免新住民因不諳法令及文化差異等因素而成為賄選對象，特別與桃園地檢署合作宣導「反賄選、斷黑金」觀念，讓新住民知道自己的投票權益與反賄選的重要性。