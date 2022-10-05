登山女神曾格爾與富商爆不倫！正宮怒提告：情色誘惑我尪
知名台灣正妹登山好手曾格爾，曾成功登頂世界第二高峰、俗稱K2的「喬戈里峰」，並寫下K2「無氧全球最年輕女性」新紀錄，當時被外界盛讚是台灣之光。不過今（5）日卻爆出曾格爾與已婚富商不倫戀，富商的老婆憤而提告，求償200萬，更透過律師發聲明痛批曾格爾，「以情色誘惑我先生」，嚴重侵害家庭。
今日有媒體爆料，指出曾格爾因為拉贊助，與已婚陳姓富商相識，不過之後兩人卻陷入不倫戀，不但一同上旅館開房間，還相約泡溫泉，兩人訊息來往熱絡，結果被富商的老婆抓包，富商曾傳訊提醒曾格爾，記得「買事後藥吃」，被認為是出軌鐵證。
富商老婆更透過律師發出聲明表示，「曾格爾小姐為達到成就她個人登山的募款目的，以情色誘惑我先生，意圖獲得我先生的人脈與捐款（且已經達成部份目的），不當行徑嚴重侵害我和我的家庭。我已對曾格爾小姐提起侵害配偶權之訴訟，相關事證已送交士林地方法院審理。」
富商老婆強調，「此事件所造成的傷害，不是只有我個人，還有我和先生29年的感情，以及我們一家人的幸福。未來是否能修復，一切未知，懇請外界不要干擾我的家人及侵犯他們的隱私，為我們保留一點空間，修補已經破碎的關係。我因此事件經歷了極度震驚、崩潰和心痛，但現在的我會想辦法堅強，依法捍衛我身為女人、人妻，母親，且身為人的權益，同時也為了捍衛我的家庭而努力。」
據了解，富商老婆已經正式提告，士林地院預計將在11月28日首次開庭審理。而目前曾格爾仍在尼泊爾攀登馬那斯魯峰，未對不倫戀傳聞回應。（編輯：倪浩軒）