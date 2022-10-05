許瑋甯27歲歷經最煎熬一週 「這件事」逼哭她：真的好痛
乳癌為女性好發癌症之首，台灣乳癌年齡逐年下修，甚至比歐美國家年輕10歲。在10月國際乳癌防治月期間， 台灣乳房醫學會、乳癌社團「花漾女孩GOGOGO」邀請許瑋甯擔任大使，共同拍攝衛教影片，提醒女性「定期篩檢、早篩早治」。許瑋甯也透露自己在27歲的時候曾經摸到硬塊，檢查期間讓她身心備感煎熬，所幸後來就自行消失，也因為這件事讓她更重視「胸部」健康。
許瑋甯分享說到，因為家裡是女兒國，從外婆到媽媽一直傳承著乳房自我檢查的好習慣，從小學三年級開始就會做乳房自我檢查，像是檢查胸型、乳頭有無不正常分泌物、觀察胸部的疼痛感。這樣的好習慣讓她在27歲的時候自己發現有一顆綠豆大小的腫塊。問她當時的心境，許瑋甯記憶猶新的分享說：「第一時間是跟阿姨說，因為怕媽媽太擔心，從發現到檢查結果出來差不多一周，真的非常焦慮，我記得等報告的時候我最喜歡的東西都吃不下，生菜也不敢吃怕身體太寒，還上網找很多資料。」她甚至還自責的不斷回想，是不是平常吃的東西不健康才會誘發。
面對腫塊她沒崩潰，反倒是檢查時逼出她眼淚，「我一直以為都能堅強面對很多事情，但讓我哭出來的應該就是胸部Ｘ光檢查，被夾的時候，真的很痛！」所幸，在檢查過後醫師判定可能是經前荷爾蒙影響，硬塊之後也自行消失，才讓她鬆一口氣，因為有這段插曲，讓她更加重視胸部自我檢查。
她也再次提醒女性，早點發現可以更加防範於未來，許瑋甯說：「另一半願意一起幫忙檢查是貼心和照顧，但最終還是要自己檢查，因為只有自己才是最知道了解自身的健康狀況。」如果真的遇到，要不要保留乳房或是重建，她認為，由醫師和病患共同評估，「保留最大的幸褔」才是最重要的。