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7-11萬聖節50款新品公開！可可牛奶罐、南瓜袋棉花糖先收

▲搶攻萬聖節市場，無論是可愛的或搞怪的，7-11集結糖餅、零食、酒飲等推出逾50款新品。（圖／業者提供）
▲搶攻萬聖節市場，無論是可愛的或搞怪的，7-11集結糖餅、零食、酒飲等推出逾50款新品。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-10-05 12:49:38

瞄準10月底的萬聖節商機，7-11今（5）日起舉辦「萬聖派對」活動，集結糖餅、零食、酒飲共超過50款異國商品，包括獨家開賣的TSUMTSUM棒軟糖，加大版南瓜提袋棉花糖、會變色的手撕軟糖等新品，還有好時巧酥的可可牛奶罐，吃完巧克力變身收納存錢筒，即起萬聖糖果任選第2件6折，無論是賣萌或搞怪，都讓人好想收入口袋，《NOWnews》整理萬聖節新品搶先看。

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7-ELEVEN指出，每年10月在萬聖節帶動下，糖果類銷售可較前月成長1倍，民眾買糖果偏好單包裝、視覺系商品，因此今年引進麵包超人棒棒糖、骷髏眼球、Laica牛奶夾心巧克力小熊造型，還特別開發「萬聖洞洞驚喜盒」，在萬聖派對可大玩戳戳樂遊戲。此外，今年獨家推出容量加大的南瓜提袋棉花糖，可作為變妝配件，並獨家引進東鳩迷你手指圈圈餅，串串包任選第2件5折。

▲萬聖牛奶巧克力網袋-骷髏眼球69元，任選第2件6折。（圖／7-11提供）
▲萬聖牛奶巧克力網袋-骷髏眼球69元，任選第2件6折。（圖／7-ELEVEN提供）
▲好時巧酥可可牛奶罐，每罐145元，吃完巧克力可當收納存錢筒。（圖／7-ELEVEN提供）
▲好時巧酥可可牛奶罐，每罐145元，吃完巧克力可當收納存錢筒。（圖／7-ELEVEN提供）
▲Cerdan萬聖造型提把禮盒69元、南瓜提袋棉花糖145元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲Cerdan萬聖造型提把禮盒69元、南瓜提袋棉花糖145元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲迪士尼TSUM TSUM造型棒軟糖，每支59元、任選第2件6折。（圖／7-ELEVEN提供）
▲迪士尼TSUM TSUM造型棒軟糖，每支59元、任選第2件6折。（圖／7-ELEVEN提供）
萬聖節不只是孩子的節慶，針對大人系輕奢派對，7-ELEVEN打造「極上饗宴」主題架，推出酒類、零食、飲品、糖果、麵食共5大類、超過50款異國食飲。包括樂事洋芋片有北海道炭烤帝王蟹、牛舌佐蔥鹽口味，以及加熱就能吃的韓國YOUUS炒年糕杯，10月5日起指定商品任選2件8折、3件7.7折。

▲韓國YOUUS炒年糕有辣味及起司口味，每罐79元，加熱就可吃。（圖／7-ELEVEN提供）
▲韓國YOUUS炒年糕有辣味及起司口味，每罐79元，加熱就可吃。（圖／7-ELEVEN提供）
開派對少不了酒精飲品，首次引進日本檸檬堂沙瓦，水果酒新品還有臺虎精釀朦朧蘋果紅茶艾爾啤酒、以色列葡萄柚紅茶沙瓦、GEKIUMA激旨柚子沙瓦等，活動期間指定啤酒享任選3件8.5折。

▲檸檬堂經典檸檬沙瓦、蜂蜜檸檬沙瓦、鬼檸檬沙瓦，每罐79元，任選3件8.5折。（圖／7-ELEVEN提供）
▲檸檬堂經典檸檬沙瓦、蜂蜜檸檬沙瓦、鬼檸檬沙瓦，每罐79元，任選3件8.5折。（圖／7-ELEVEN提供）
全聯今年也積極搶攻萬聖節市場，首度投入千萬電視廣告營造過節氣氛，十月份展開萬聖節檔期，買糖果、巧克力、常溫果凍單筆滿199元，加送福利點數150點。亮點商品首推HARIBO彩色蟲蟲Q軟糖，每條軟糖有2種以上水果風味；以及可變化多種吃法的阿華田雪球濃心棉花糖，加熱後巧克力麥芽內餡會像熔岩般流出，很適合當作萬聖節的搞怪點心。

▲全聯10月份開跑萬聖節檔期，網羅生鮮、咖哩、糖果、甜點、麵包、咖啡等品項。（圖／業者提供）
▲全聯10月份開跑萬聖節檔期，網羅生鮮、咖哩、糖果、甜點、麵包、咖啡等品項。（圖／業者提供）
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