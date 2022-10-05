憂升級核武局面！馬斯克、教宗籲烏國「求和」　反遭嗆爆

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教宗先是向蒲亭做出急切呼籲，要他挺只發生在烏克蘭的「暴力和死亡的惡性循環」，並表示這場有可能升級至核衝突的危機，將造成無法控制的全球後果，世界冒著如此風險是「荒謬的」。
教宗再向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）喊話，他先稱「烏克蘭人民在遭受侵略後遭受巨大痛苦，對此我感到痛苦」，隨後便呼籲澤倫斯基，「對嚴肅的和平提議持開放態度。」
不過教宗這一表態，在網路引發爭論，有網友直呼「請停止要求被害者接受和平提議，這很侮辱人，叫蒲亭跟克里姆林宮停止戰爭」、「應該先呼籲蒲亭停止戰爭」，還有人質疑「何不對蒲亭進行全面譴責？」
就在教宗引發的爭論尚未平息時，馬斯克也在推特上提出烏克蘭「和平計畫」，其中包括在被俄羅斯占領的烏克蘭地區再次舉行兼併公投，由聯合國負責監督，承認俄國在克里米亞的主權，確保向克里米亞供水，並給烏克蘭中立地位。並且在推特上發起投票。
隨後馬斯克又發起另一項投票，向網友問道「是否應該由頓巴斯及克里米亞居民決定，他們是否屬於烏克蘭或俄羅斯的一部分。」
馬斯克表示，他不在乎提案是不是不受歡迎，只在乎有數百萬人可能會不必要的死去。他在推特上表示「俄羅斯人口是烏克蘭的3倍，所以烏克蘭不太可能會在全面戰爭中獲勝。如果你們在乎烏克蘭人民的話，那麼就尋求和平。」
馬斯克舉動引發眾怒，澤倫斯基還在推特上發起自己的民調反嗆馬斯克，問網友「你比較喜歡哪一個馬斯克？」選項有「支持烏克蘭的馬斯克」與「支持俄羅斯的馬斯克」。烏克蘭駐德國大使梅爾尼克也向馬斯克開砲，表示「我的非常外交回應是，滾一邊去」，還強調烏克蘭人不會買特斯拉垃圾，祝馬斯克好運。
隨著烏克蘭在東部戰事不斷傳出捷報，克里姆林宮一直在暗示準備顯著升級局勢。蒲亭先前曾表示「不排除動用核武」，近來又有媒體指出，與俄國國防部核武主管單位有關的一列列車已出動，北大西洋公約組織（NATO）也向成員國示警，指俄國將在烏克蘭邊境進行核武演習，展現他不惜動用核武的決心，也讓外界十分憂心，不少領袖、知名人物紛紛出面喊話，盼能盡快結束戰事。