T1／曾訓練過Harden　雲豹組豪華教練團

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他也特別分享，「我曾與多名優秀成員合作，我都會將我的經驗傳授給他們，且告訴他們身為球員都能擁有籃球天賦，但同時也需要有職業道德，你必須學會如何融會貫通，現在我加入桃園雲豹，第一件想做的事是建立球員們的信心，提升他們想為球隊付出的決心與能力，希望大家能一起成長，為球隊創造美好未來。」
不僅如此，維達斯在結束NBA教練任期後，至中國CBA廣州龍獅、青島國信水產、四川金榮實業、新疆伊力王酒及NBL陝西信達西北狼等球隊擔任首席體能教練，隨後2017-18賽季再回到NBA擔任休士頓火箭助理體能教練兼球員發展教練，成為火箭打進西區冠軍賽幕後功臣之一。且2017年擔還同時擔任球星周琦的球員發展教練，協助指導並規劃他在NBA選秀時的訓練計畫，除了在該年攜手高捧CBA冠軍金盃外，周琦更獲得年度最佳防守球員殊榮，2019年則是接下中國國家隊首席體能教練重任，協助訓練球員們出賽FIBA世錦賽。
總經理蘇翊傑透露自己2015-16年效力於CBA佛山龍獅(現廣州龍獅) 時期，就與維達斯結緣，他說：「Jimmy是我以前在CBA佛山隊的體能教練，我們認識非常久了，他除了能在技巧上給予球員們實質幫助，更是大家的心靈導師，希望他加入球隊後為球隊增添更多效益。」
而27歲的威廉斯則為前任NBA鳳凰城太陽之數據分析兼球員發展助教，曾協助於太陽隊首席助教普朗蒂(Joe Prunty)栽培出訓練有素的新秀布里吉斯(Mikal Bridges)，專長協調與規劃戰術策略、影像分析、訓練計畫等，還曾在23歲時創下「NBA史上最年輕的影片數據分析師」之名號。
威廉斯也曾執教美國卡羅萊納海岸大學、德州大學泰勒分校籃球隊，更是NBA、WNBA、G-League多名球員的球員發展教練，蘇翊傑說：「Akeem相對來說屬於隊上較年輕的教練，他以前是球員出身，受傷後才開始接觸教練這塊領域，這幾天和他相處，我們觀察到他是一位相當注重細節的教練，目前雲豹教練團有寶哥(劉嘉發)、書哥(林裕書)，現在又多了他們兩位加入教練團，相信球員們能越來越進步，在新賽季闖出佳績。」
威廉斯則說：「過往我在NBA、美國大學及海外其他球隊的經驗，肯定能幫助到這些年輕球員，球隊找我來主要是希望來監督整體的防守與進攻，雖然我們的年輕球員目前還沒有太多的經驗，但經由不斷累積，保持專注力和凝聚力，相信他們一定能達成目標、增進自我。」