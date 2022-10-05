艾力克斯結識夏克立、黃嘉千20年 曝2人婚變難解決原因
夏克立、黃嘉千婚變疑雲引發熱議，外傳在加拿大的家暴官司，是女方勝訴，而男方則不斷用社群平台發聲否認傳言，對此，艾力克斯與老婆李詠嫻今（5）日出席活動時，坦言要親自聽雙方當事人還原過程才能評論，現在能做的，就是支持。
艾力克斯夫妻與夏克立、黃嘉千認識將近20年，婚變一事是一定會關心，至於男方家暴傳聞，認為此敏感問題，雙方一定各說各話，而真相也只有當事人才會知道，雖然很難解決，但現在能做的就是支持，「每個夫妻都有複雜的問題，我們也有，他們自己要去面對。」李詠嫻坦言新聞、社群的言論都不能完全相信，艾力克斯也表示這對於夏克立、黃嘉千是一個挑戰，最需要關心的是其家人，「大家一起為了未來想，不要再想過去的事，大家就會快樂很多。」
夏克立昨天發文強調自己是被害人，形容離婚官司猶如「加拿大版的強尼戴普案件」，他今天稍早再發出長文指控媒體造謠，「所有的媒體都在發表像這樣撒謊的文章， 我不明白『他們』如何控制這麼多媒體？」強調自己沒回台的原因，是擔心被某些人試圖指控、抹黑。
※【NOWnews 今日新聞
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