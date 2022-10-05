愛買週年慶開跑！連假全館「滿千送千」　家電滿額再回饋

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今年愛買與康寧餐具10/5(三)至2023/1/31(二)再次攜手合作，推出文青優雅風格的的花漾彩繪系列餐具會員集點換購活動，花漾彩繪系列餐具有餐盤、中式碗、湯碗和湯鍋，還有康寧可微波不銹鋼保鮮盒兩件組，換購商品一共7款，HAPPYGO會員單筆消費每滿200元贈1枚集點貼紙，集滿3枚以上即可開始加購，499元起就可以入手絕美康寧餐具。
家樂福也推出國慶限時優惠，10/11前線上單筆滿1,400元折5%，滿1,700元折7%再送7張折價卷，新註冊會員送300元線上折價卷加2張免運卷，現場購物則推出支付優惠，至12/31日止使用家樂福錢包付款，單筆滿額加碼儲值金，最高回饋2.6%。除此之外，別忘參加敬老生活節活動，只要在台北市門市單筆消費滿660元以上，並使用台北市敬老/愛心悠遊卡支付 ，在10月底前可獲得家樂福自有品牌衛生紙 (6入) 免費兌換券一張。