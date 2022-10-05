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愛買週年慶開跑！連假全館「滿千送千」　家電滿額再回饋

▲愛買週年慶開跑，限時3天，全館滿千就送千元現金抵用券。（圖／愛買提供）
▲愛買週年慶開跑，限時3天，全館滿千就送千元現金抵用券。（圖／愛買提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-10-05 13:33:37

愛買2022年週年慶開跑，端出「雙十連假全館滿千送千」、「冰箱、洗衣機滿額回饋1千元」、「家電區銀行滿額分期好禮最高送1000元」，還有康寧餐具會員集點換購活動同步展開。此外，家樂福線上購物7歲生日慶，即日起至10/11線上單筆滿1,400元折5%，滿1,700元折7%再送7張折價卷；現場消費使用家樂福錢包支付，12/31前滿額加碼儲值金，最高回饋2.6%。

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▲愛買與美國餐瓷百年品牌康寧餐具，推出會員集點換購活動。（圖／品牌提供）
▲愛買與美國餐瓷百年品牌康寧餐具，推出會員集點換購活動。（圖／愛買提供）
愛買2022週年慶首波於10/5開跑，在雙十連續假期間，限時3天推出會員獨享「全館滿千送千」活動，10/8(六)~10/10(一) HAPPYGO會員單筆付款金額滿1000元送1000元，滿2000元送2000元，單筆最高5000元，回饋以滿額現金抵用券贈送，週年慶首週末預計豪撒6千萬回饋消費者。

此外，10/5(三)至10/18(二)週年慶期間購買冰箱、洗衣機單筆滿5000元現折500元，雙十連假10/8(六)至10/10(一)三天加碼滿5000元再送500元家電現金抵用券，家電超狂雙重回饋滿額回饋1千元起跳。還有家電區獨享專屬銀行滿額分期好禮，最高送1000元，數量有限，贈完為止。

▲愛買與美國餐瓷百年品牌康寧餐具，推出會員集點換購活動。（圖／品牌提供）
▲HAPPYGO會員單筆消費每滿200元贈1枚集點貼紙，集滿3枚以上即可開始加購。（圖／品牌提供）
今年愛買與康寧餐具10/5(三)至2023/1/31(二)再次攜手合作，推出文青優雅風格的的花漾彩繪系列餐具會員集點換購活動，花漾彩繪系列餐具有餐盤、中式碗、湯碗和湯鍋，還有康寧可微波不銹鋼保鮮盒兩件組，換購商品一共7款，HAPPYGO會員單筆消費每滿200元贈1枚集點貼紙，集滿3枚以上即可開始加購，499元起就可以入手絕美康寧餐具。

家樂福也推出國慶限時優惠，10/11前線上單筆滿1,400元折5%，滿1,700元折7%再送7張折價卷，新註冊會員送300元線上折價卷加2張免運卷，現場購物則推出支付優惠，至12/31日止使用家樂福錢包付款，單筆滿額加碼儲值金，最高回饋2.6%。除此之外，別忘參加敬老生活節活動，只要在台北市門市單筆消費滿660元以上，並使用台北市敬老/愛心悠遊卡支付 ，在10月底前可獲得家樂福自有品牌衛生紙 (6入) 免費兌換券一張。

▲家樂福只用台北市敬老卡、愛心悠遊卡支付，即可兌換衛生紙。（圖／品牌提供）
▲家樂福只用台北市敬老卡、愛心悠遊卡支付，即可兌換衛生紙。（圖／家樂福提供）

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