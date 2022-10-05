foodpanda搶內用客！店內價再7.5折 Uber Eats暫不跟進
foodpanda推出業界首創的全新「內用優惠」，提供 pandapro 會員專屬折扣，到指定餐廳內用出示手機 app 即享店內菜單價格 75 折起的優惠，只需1 人訂閱 pandapro 多人都可同享折扣。目前內用優惠率先於雙北、桃園、基隆上線，合作店家將近 500 家，近期內新竹、台中店家將陸續加入，目標於 2023 年底全台合作店家將超過 3,000 家。另一外送平台Uber Eats簡單回應表示：「目前暫時沒有推出內用的服務計畫。」
pandapro 會員內用優惠，使用方式簡單，於指定餐廳消費，出示 foodpanda 內用優惠頁面即可，與 foodpanda 合作內用優惠的店家，將提供 75 折、8 折、85 折三種優惠方式，且均是以店內菜單的價格再打折。優惠均為現場餐點價格現折，相較現金或是點數回饋，消費者更加有感，只要 1 人有 pandapro，最多 12 人同行皆可享有優惠，內用優惠不限平假日，每家店每月可使用 3 次。
根據foodpanda 台灣執行長方俊強表示：「透過內用優惠，希望能夠帶給 pandapro 會員更有感的優惠以及更多元的美食選擇，並將線上客源導到線下店家實體消費。」foodpanda 內用優惠已於雙北、桃園、基隆上線，合作店家近 500 家，並持續擴展中，預計今年底服務範圍將擴至全台六都，目標 2023 年底合作店家將超過 3,000 家。
foodpanda 內用優惠希望讓 pandapro 會員除了既有外送優惠外，還能享有專屬內用折扣。對店家而言，能將線上高消費的外送客群轉為店家的內用實體客，有效增加店家能見度與營收，並善用平台影響力，為合作店家與消費者創造雙贏。