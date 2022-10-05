輕軌C20至C24新路段通車營運後 這些行為將予以開罰
高雄輕軌「臺鐵美術館站」（C20）至「愛河之心站」（C24）將於今(5)日下午試營運，捷運警察隊已針對新通車路段(C20～C24)區間派員加強巡邏及定點守望勤務，並置重點於「網紅拍照路段」及「聯合醫院站」區域，除對民眾任意闖入軌道區、植草區行為加強宣導外，於通車營運後，未來民眾如有任意闖入的違規行為最高將可處新臺幣7,500元罰鍰。
高雄輕軌最美路段C20至C24新路段今下午通車試營運，高雄捷警評估兩個場域最可能出現違規情況，除了人氣最夯的龍貓隧道週遭，C22聯合醫院站也常有民眾為趕時間、違規跨越軌道，捷警將加強巡邏，通車後將嚴格取締。
捷警另注意到，C22聯合醫院站為目前距離醫療院所最近的輕軌車站，有部分民眾疑似為了趕時間，未能依循安全通行路線、任意跨越輕軌軌道，一旦通車試營運後，將有影響輕軌行車及自身安全疑慮。
為此，捷警隊已針對新通車路段（C20至C24）區間派員加強巡邏及定點守望勤務，並置重點於「網紅拍照路段」及「聯合醫院站」兩個區域，對於民眾任意闖入軌道區、植草區行為加強宣導外，通車營運後，將針對民眾任意闖入的違規行為依據「大眾捷運法」規定，最高將可處新台幣7500元罰鍰。