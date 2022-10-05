三軍樂儀隊國慶預演「展示8曲目」！傳達捍衛國土決心

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國防部表示，國軍儀隊除用以展現壯盛軍容與精湛訓練外，並代表國軍軍威及榮譽精神，各軍儀隊平時執行「國家重大慶典」、「友邦正、副元首訪臺」、「特別處所駐防勤務」、「總統府升降旗」與「軍種及三軍聯合軍禮勤務」，並於國軍營區開放及全民國防教育活動執行操演任務。
國防部指出，國軍儀隊每位儀隊成員到隊後，即透過嚴格計畫性訓練，培養成為合格隊員，並建立「一日儀隊，終身儀隊」榮譽信念，在「太陽是我們的鋼盔、汗水是我們的禮服、槍枝是我們的生命、榮譽是我們的信念」精神傳承下，以「沒有最好、只有更好」為隊訓，接受嚴格扎實的訓練，以發揚儀隊光榮傳統與榮耀。
海軍儀隊中尉潘宏承受訪指出，今年操演與過往不同，中場需在無音樂伴奏的情況下，第一次次集體左手轉槍，不論資深、資淺人員都要特別花時間去熟練。他坦言，大部分人慣用手是右手，用左手就要花更多時間練習。空軍儀隊士官長陳俊凱則說，他從軍20多年來第21次操演，每一次操演都印象深刻，這次由本軍主操下去排演，不論基礎訓練、槍法排演到組合訓練，每次操演都當正式演出進行。
陸軍樂隊上士陳康棋說，今年特色是做雙十隊形變化，除以往對陣雙十外，還加了外雙十和內雙十，會有比較立體效果，並象徵國軍時時刻刻守衛家園、保衛國土的決心，「我們都是生命的共同體，相信一定可以完成這次任務」，他也透露訓練時過程都很完善且嚴謹，一天操課8小時，平時課後也會做動作調整。