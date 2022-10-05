台積電領軍！電金傳產助攻 台股終場漲224點、收13801點
美股再度反彈，激勵台北股市今（5）日表現開高走高，早盤漲325點左右，來到13901點，漲幅2%以上，終場漲224點，收在13801點，漲幅1.65%，成交金額達到2325億元。權值股台積電帶頭衝，金融、傳產如航運與鋼鐵也紛紛點火助攻，而今日IC設計與網通設備也都有好表現。
市場重燃聯準會將轉向更溫和升息，美股四大指數昨（4）日皆收漲。其中，美股道瓊指數4日大漲825.43點，或2.8%，收30316.32點；那斯達克指數大漲360.97點，或3.34%，收11176.41點；標普500指數大漲112.5點，或3.06%，收3790.93點；費城半導體指數大漲106.8點，或4.46%，收2500.1點。
台北股市今日表現開高走高，早盤漲325點左右，來到13901點，漲幅2%以上，終場漲224點，收在13801點，漲幅1.65%，成交金額達到2325億元。權值股台積電終場漲16元，收在445元，漲幅3.7%。聯發科與鴻海也漲逾4%。另外， 南亞科、華碩、宏碁、大立光、聯電、國巨漲幅也都有1到4%之間。
至於網通設備表現亮眼，仲琦飆漲停，振曜、台揚、建漢、桂盟漲1到3%。IC設計同樣紅通通，譜瑞-KY收在漲停板，聯詠、敦泰、偉詮電、新唐、迅杰、研通、沛亨漲1到4%多。另外，鋼鐵與航運也都走升，春源、新光鋼、中鴻漲2到3%。長榮、萬海與陽明漲超過1到3%。